برنامه جدید تامین بنزین نوروزی/ جزئیات فروش سیار بنزین در راهها

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال جاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود ۷۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که پیش بینی می شود با آغاز سفرهای بین شهری پایان سال و فرا رسیدن تعطیلات نوروزی، متوسط مصرف بنزین ایران بار دیگر از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز عبور کند.

آمارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نشان می دهد که در طول چند روز اخیر متوسط مصرف بنزین کشور به صورت چراغ خاموشی در حال افزایش است و تا ۲۷ اسفند ماه سال جاری اولین جهش مصرف بنزین به وقوع می‌پیوندد.

داوود عربعلی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران روز گذشته در گفتگو با مهر با تشریح ۳ دوره پیک مصرف بنزین در روزهای پایانی اسفند ماه و ایام نوروز، گفته است: پیش بینی می‌شود امسال مصرف بنزین بار دیگر از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز عبور کند

در همین حال سید ناصر سجادی در گفتگو با مهر درباره جزئیات برنامه‌های تامین بنزین نوروزی مردم، گفت: برای روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی نصب و راه اندازی ۴۲ جایگاه سیار سوخت در مسیرهای پر رفت و آمد بین شهری در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مسیرهای منتهی به شهرهای حاشیه دریای خزر، مسیر تهران به مشهد مقدس، آزاد راه گرمسار –قم و زنجان – تبریز به عنوان مسیرهایی که نصب و راه اندازی جایگاه های سیار بنزین در اولیوت قرار گرفته اند، نام برد و تصریح کرد: بر این اساس ۳۷ جایگاه سیار سوخت در اختیار مناطق مختلف پخش فرآورده های نفتی قرار گرفته تا در مواقع اضطرار در امر سوخت رسانی به طور موقت در مدار بهره برداری قرار گیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه علاوه بر این جایگاه ها، ۵ جایگاه سیار سوخت نیز در ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیش بینی شده است، اظهار داشت: در صورت نیاز به موقعیت های مورد نیاز در آزاد راهها اعزام می‌شوند.

سجادی با اشاره به فعالیت حدود دو هزار و ۲۰۰ جایگاه عرضه سی. ان. جی و حدود سه هزار و ۳۰۰ جایگاه عرضه بنزین و گازوئیل در استان های مختلف کشور، تبیین کرد: با بازرسی‌های دوره ای انجام گرفته هم اکنون تمام این جایگاه‌ها برای عرضه مطمئن و پایدار سوخت نوروزی به مردم در مدار بهره برداری قرار گرفته اند.

در همین حال عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به بیژن زنگنه وزیر نفت خواستار نصب و راه‌اندازی جایگاه‌های سیار بنزین در برخی از آزاد راه‌های جدید احداث برای ایام نوروز سال‌جاری شده است.