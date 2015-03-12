اصحاب فرهنگ سرمایه های ارزشمند شهر تبریز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی ظهر پنج شنبه در عیادت از دو فعال فرهنگی و هنری شهر و در دیدار با محمود آلهاشم، تهیهکننده و مجری برنامه تلویزیونی، این برنامه را در رفع معضلات مختلف شهر و استان، تاثیرگذار دانست و افزود: اهتمام برنامه "حرکت" در پیگیری و برجستهسازی نیازها و مشکلات شهر به خصوص در مناطق کمبرخوردار، فراموشنشدنی است.
وی خطاب به آلهاشم گفت: تقویت پاسخگویی مسئولان و حضور عینی این برنامه در جریان مشکلات مختلف، به واسطه مجری توانای آن بود که بر جذابیت برنامه میافزود.
آلهاشم نیز در این دیدار با تقدیر از شهردار تبریز گفت: هیچ مزد و پاداشی، شیرینتر از رضایت مردم و حل مشکلات نیست.
وی اضافه کرد: افزایش تعامل رسانهها با بخشهای مختلف اجرایی رفع مشکلات اساسی شهر را در پی خواهد داشت.
همچنین شهردار تبریز در منزل علی سلیمانیراد، فعال عرصه موسیقی حضور یافته و از وی عیادت کرد.
نجفی در این دیدار تاکید کرد: اصحاب فرهنگی به عنوان سرمایه های ارزشمند شهر، نقش محوری در حرکت های اجتماعی و فرهنگی شهر دارند و بر همین اساس، خود را موظف به حمایت از هنرمندان می دانیم.
سلیمانیراد از اساتید تارنوازی است که مدتی است بر اثر عوارض ناشی از دوره جنگ تحمیلی، در بستر بیماری است.
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