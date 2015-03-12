به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزایی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: برنامه‌ریزی بسیار خوبی به منظور برگزاری کنگره بین المللی «بوشهر؛ دو قرن مقاومت» صورت گرفته است و شاهد همکاری بسیار خوبی در این زمینه هستیم.

وی از برگزاری این کنگره ملی با حضور سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه خبر داد و افزود: در این کنگره سردار سعید قاسمی و دکتر حسن عباسی و آیت‌الله صفایی بوشهری سخنرانی خواهند داشت.

دبیر کنگره بین المللی «بوشهر؛ دو قرن مقاومت» به برخی از برنامه‌های این کنگره اشاره کرد و بیان داشت: این کنگره در گورستان انگلیسی‌ها وقاع در محله بهمنی شهر بوشهر برگزار می شود.

وی زمان برگزاری کنگره بین المللی «بوشهر؛ دو قرن مقاومت» را ساعت ۱۹ روز جمعه ۲۲ اسفندماه عنوان کرد و افزود: تمهیدات مناسبی برای برگزاری این کنگره صورت گرفته است و شبکه‌های افق، العالم، پرس تی‌وی، المیادین و رسانه‌های داخلی نیز این کنگره را پوشش خواهند داد.

میرزایی با اشاره به رونمایی از ترانه های جدید حامد زمانی و ساسان نوذری در این کنگره، اذعان داشت: برنامه‌های مختلفی نیز در این کنگره برگزار می‌شود که می‌توان به مسابقات آثار ادبی و هنری در قالب شعر، متن ادبی، داستان، کاریکاتور و اینفوگرافیک اشاره کرد.

وی اضافه کرد: برخی از چهره‌های بین‌المللی نیز برای حضور در این کنگره اعلام آمادگی کردند ولی با توجه به اینکه فرصت کوتاهی تا زمان برگزاری این برنامه داشتند، موفق به حضور نشده‌اند.

میرزایی از تلاش برای ایجاد و راه‌اندازی دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی «بوشهر؛ دو قرن مقاومت» در بوشهر خبر داد و افزود: احیای تفکر مقاومت و معرفی مبارزانی که کمتر به آنها پرداخته شده است، از دیگر اهداف برگزاری این کنگره است.

وی همچنین از برگزاری مراسمات مشابه در روز خلیج فارس در دهم اردیبهشت‌ماه و همچنین روز مبارزه با استعمار یعنی ۱۲ شهریورماه روز شهادت شهید رئیسعلی دلواری خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تا مبارزان این خطه را بیشتر و بهتر به مردم معرفی کنیم.