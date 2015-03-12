به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بنیاد شهید استان قم به همراه جمعی از پدران شهدا با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار کردند.

آیت الله جوادی آملی در این دیدار و در سخنانی به تبیین جایگاه خانواده شهدا در حفظ فضای دینی و معنوی کشور پرداخت.



وی اظهار داشت: احترام به خانواده شهدا، ضمن حق شناسی و ادب، ظرفیت معنوی یک ملت را توسعه و برکات الهی ملت را افزایش می دهد.



در پایان این دیدار، آیت الله جوادی آملی با اهدای لوح سپاس از عباس شکروی، پدر شهیدان شکروی تقدیر کرد.