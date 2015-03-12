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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۵۶

آیت‌الله جوادی‌آملی:

احترام به خانواده شهدا ظرفیت معنوی ملت را توسعه می‌دهد

احترام به خانواده شهدا ظرفیت معنوی ملت را توسعه می‌دهد

آیت الله جوادی آملی در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید استان قم گفت: احترام به خانواده شهدا، ضمن حق شناسی و ادب، ظرفیت معنوی یک ملت را توسعه و برکات الهی ملت را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل بنیاد شهید استان قم به همراه جمعی از پدران شهدا با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار کردند.

آیت الله جوادی آملی در این دیدار و در سخنانی به تبیین جایگاه خانواده شهدا در حفظ فضای دینی و معنوی کشور پرداخت.

وی اظهار داشت: احترام به خانواده شهدا، ضمن حق شناسی و ادب، ظرفیت معنوی یک ملت را توسعه و برکات الهی ملت را افزایش می دهد.

در پایان این دیدار، آیت الله جوادی آملی با اهدای لوح سپاس از عباس شکروی، پدر شهیدان شکروی تقدیر کرد.

کد مطلب 2516918

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