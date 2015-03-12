توقیف محموله یک میلیارد ریالی چوب تاغ در شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس استان سمنان، سرهنگ غلامرضا کاظم زاده از کشف و توقیف محموله ۹ تنی چوب تاغ به ارزش یک میلیارد ریال در شهرستان شاهرود خبر داد و افزود: ماموران ایستگاه بازرسی شهید نوری شاهرود ساعت چهار بامداد روز گذشته به یک دستگاه کامیون مظنون شدند.

وی ضمن بیان این مطلب که پس از توقف خودرو و بازدید از قسمت بار آن، این محموله قاچاق مربوط به درخت کویری تاغ کشف شد خاطر نشان کرد: این محموله توسط راننده ۳۷ ساله از استان خراسان جنوبی به مقصد تهران بارگیری شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه با حضور کارشناسان منابع طبیعی در محل ارزش این محموله قاچاق یک میلیارد ریال برآورد شده است تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و منتظر اجرای حکم خود است.

کاظم زاده، مقابله با پدیده قاچاق را امری مهم و ضروری برای توسعه اقتصادی دانست و به شهروندان توصیه کرد: در صورت اطلاع از فعالیت مشکوک افراد سودجو در این زمینه مراتب را با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.