پردیس سینمایی بهمن سنندج مورد تقدیر قرار گرفت

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ها و خدمات پردیس سینمایی بهمن سنندج به اقشار مختلف مردم بیان کرد: پردیس سینمایی بهمن سنندج به خاطر فراهم کردن محیطی امن وآرام لوح تقدیر سازمان سینمایی وامور سمعی وبصری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را دریافت کرد.

وی ادامه داد: پردیس سینمایی بهمن سنندج به عنوان بزرگترین و مجهزترین پردیس سینمایی غرب کشور بواسطه فراهم نمودن محیطی امن و آرام به منظور سپری کردن اوقات خوش برای مخاطبان سینما با مدیریت صحیح و همچنین امکانات به روز نمایش فیلم با اهدای لوح مورد تقدیر سازمان سینمایی وامور سمعی وبصری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری استان کردستان ادامه داد: این پردیس با گنجایش ۷۵۹ صندلی در قالب سه سالن نمایش فیلم که هر سه مجهز به سیستم دالبی و دیجیتالی می باشد با هزینه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و کمک مؤسسه سینما شهر وحوزه هنری کشور به صورت چند منظوره در۱۰ مهرماه سال ۱۳۹۰پس از پنج سال دوران بازسازی با حضور مسئولین کشوری و استانی و با حضور هنرمندان مطرح کشوری و عوامل فیلم بوسیدن روی ماه مجدداً به بهره برداری رسید و از سال ۹۲ در شکل جدید اداره سینما های وابسته به حوزه هنری زیر نظر موسسه بهمن سبزفعالیت می نماید.

وی در پایان سخنان خود گفت: وجودگالری سوره به عنوان یکی از مجهزترین گالری های کشور، اختصاص کلاس های آموزش هنری، نمایشگاه دائمی انتشارات سوره مهر و کتب تخصصی دانشگاهی، کافی شاپ و سیستم های پیشرفته صوتی و تصویری، سیستم های مجهز سرمایشی و گرمایشی و معماری داخلی بسیار مدرن با شیوه نوین مدیریتی سالن های سینمایی این پردیس را به عنوان کانون اصلی فعالیت های هنری و فرهنگی سنندج قرار داده و امروز به عنوان الگویی ارزنده از اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی با اکران فیلم های روز و ارزشمند و برگزاری برنامه های مختلف هنری و فرهنگی مورد توجه کارشناسان امر و مخاطبین قرارگرفته است.