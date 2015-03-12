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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۵۱

از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/

پردیس سینمایی بهمن سنندج مورد تقدیر قرار گرفت

پردیس سینمایی بهمن سنندج مورد تقدیر قرار گرفت

سنندج - رئیس حوزه هنری استان کردستان از لوح تقدیر سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور به پردیس سینمایی بهمن سنندج خبر داد.

امین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ها و خدمات پردیس سینمایی بهمن سنندج به اقشار مختلف مردم بیان کرد: پردیس سینمایی بهمن سنندج به خاطر فراهم کردن محیطی امن وآرام لوح تقدیر سازمان سینمایی وامور سمعی وبصری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را دریافت کرد.  

وی ادامه داد: پردیس سینمایی بهمن سنندج به عنوان بزرگترین و مجهزترین  پردیس سینمایی غرب کشور بواسطه فراهم نمودن محیطی امن و آرام به منظور سپری کردن اوقات خوش برای مخاطبان سینما  با مدیریت صحیح و همچنین امکانات  به روز نمایش فیلم با اهدای لوح مورد تقدیر سازمان سینمایی وامور سمعی وبصری وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری استان کردستان ادامه داد: این پردیس با گنجایش ۷۵۹ صندلی در قالب سه سالن نمایش فیلم که هر سه مجهز به سیستم دالبی و دیجیتالی می باشد با هزینه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال  از محل اعتبارات استانی و کمک مؤسسه سینما شهر وحوزه هنری کشور به صورت چند منظوره در۱۰ مهرماه  سال ۱۳۹۰پس از پنج سال دوران بازسازی با حضور مسئولین کشوری و استانی و با حضور هنرمندان مطرح کشوری و عوامل فیلم بوسیدن روی ماه مجدداً به بهره برداری رسید و از سال ۹۲ در شکل جدید اداره سینما های وابسته به حوزه هنری زیر نظر موسسه بهمن سبزفعالیت می نماید.

وی در پایان سخنان خود گفت: وجودگالری سوره به عنوان یکی از مجهزترین گالری های کشور، اختصاص کلاس های  آموزش هنری، نمایشگاه دائمی انتشارات سوره مهر و کتب تخصصی دانشگاهی، کافی شاپ و سیستم های پیشرفته صوتی و تصویری، سیستم های مجهز سرمایشی و گرمایشی و معماری داخلی بسیار مدرن با شیوه نوین مدیریتی سالن های سینمایی این پردیس را به عنوان کانون اصلی فعالیت های هنری و فرهنگی سنندج قرار داده و امروز به عنوان الگویی ارزنده از اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی  با اکران فیلم های روز و ارزشمند و برگزاری برنامه های مختلف هنری و فرهنگی  مورد توجه کارشناسان امر و مخاطبین قرارگرفته است.

کد مطلب 2517003

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