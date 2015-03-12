شعار آزادی در کشورهای غربی دروغ است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز مراسم یادبود سه دانشجوی مسلمان که به دست یک نژاد پرست آمریکایی کشته شدند با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران و دانشجویان و فعالان دانشجویی جنوبشرق استان تهران در دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا برگزار شد.

ضیاء شادی برکات 23 ساله و همسرش اویُسر محمد ابوصالحه به همراه خواهر وی رزان محمد ابوصالح با شلیک گلوله از ناحیه سر در شهر 'چیل هیل' در کارولینای شمالی به دست یک نژاد پرست افراطی به قتل رسیدند و امروز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا یاد این دانشجویان مسلمان را گرامی داشتند.

کشته شدن سه دانشجوی مسلمان لکه ننگی در کارنامه مدعیان آزادی است

ابوالقاسم هوشمند در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره سه دانشجوی کشته شده در چیل هیل اظهار داشت: برگزاری مراسم امروز به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا با هدف گرامیداشت یاد سه دانشجوی مسلمان کشته شده در آمریکا برنامه ریزی شده است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا افزود: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور پرشور خود در این مراسم اعلام می کنند که خون ریخته شده این سه دانشجوی مسلمان هیچگاه از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد و به عنوان لکه تاریکی در کارنامه مدعیان آزادی ثبت گردید.

وی ادامه داد: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا بار دیگر فریاد ظلم ستیزی و حمایت از مظلومان و آزادی خواهان جهان را فریاد می زند و اعلام می کند که مسیر و راه دانشجویان مسلمان و پیرو خط اسلام ادامه خواهد یافت.

مدعیان آزادی فقط در شعار سخن از آزادی می زنند

حجت الاسلام سید محسن محمودی نیز در این مراسم و در جمع دانشجویان با محکوم کردن جنایت چیل هیل اظهار داشت: جنایت چیل هیل بار دیگر نشان داد که برخی از مدعیان آزادی عقیده و مذهب فقط در شعار به این موضوع پایبند هستند و در عمل هیچگاه اجازه فعالیت آزاد را به گروه های مذهبی نظیر مسلمانان نمی دهند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: این سه دانشجوی مسلمان در حالی که در آمریکا و مرکز ایده ها و الگوهای غربی زندگی می کردند اما هیچگاه حاضر نشدند که از اسلام و مبانی اسلامی دست کشیده و حجاب اسلامی را برای خود برگزیدند.

وی ادامه داد: در حالی که بسیاری از رسانه ها و کارشناسان، دشمنی قاتل با مسلمانان را علت کشته شدن سه دانشجو معرفی می کنند اما پلیس آمریکا تلاش دارد تا بروز اختلافات ادامه دار بر سر پارکینگ در محل اقامت را علت این واقعه به جامعه آمریکا بقبولاند.



