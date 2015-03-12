کرمان محل نزاع های سیاسی نیست/برخورد جدی با حاشیه سازان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ذکااسدی بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: براساس اعلام وزارت کشور انتخابات در تاریخ هفت اسفندماه سال آینده برگزار می شود.

وی انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و میان دوره ای شوراهای اسلامی را انتخابات پیش روی دانست و افزود: تمام تلاش ما بر برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی، امن، پرشور و با حضور حداکثری مردم در استان کرمان بوده و این چهار محور اساسی شاکله برنامه های انتخاباتی دولت در استان کرمان است.

ذکااسدی تصریح کرد: بنا به فرامین رهبری، دستورات رئیس جمهور و وزارت کشور فصل الخطاب امور قانون بوده و هیچ گروه و شخصیت حقیقی و حقوقی از قانون مبرا نیست.

عده ای بنا دارند انتخابات را به چالش امنیتی تبدیل کنند

وی با اشاره به اینکه عده ای طبق روال معمول بنا دارند انتخابات را به چالش امنیتی تبدیل کنند، افزود: با توجه به رزمنده بودن استاندارکرمان، تقویت فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی و سال فرهنگ و اقتصاد مقاومتی طرح مثلث توسعه توسط استاندار کرمان تدوین شد و محور کارها قرار گرفت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان یادآور شد: 75 هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری در کرمان منعقد شده که تاکنون شش تا هفت درصد آنها اجرایی شده که معادل 10 سال بودجه عمرانی این استان است.

وی دلیل انجام این فعالیت ها را آرامش سیاسی موجود در استان کرمان دانست و ابراز داشت: شعار ولایتمداری و توسعه در کرمان عنوان شده که براساس دستور وزیر کشور به همه استان ها ابلاغ شد که بر مبنای این شعار حرکت کنند.

فعالیت های سیاسی نباید باعث برهم خوردن آرامش کرمان شود

ذکااسدی با اشاره به اینکه موضوع فعالیت های سیاسی نباید باعث برهم خوردن آرامش استان شود، افزود: در شورای تامین استاندار کرمان دستور اکید داد که تمام فعالیت های سیاسی باید براساس قانون باشند.

معاون استاندار کرمان یادآور شد: همه گروه ها و افرادی که می خواهند درون نظام رقابت کنند باید توجه داشته باشند که استان کرمان محل نزاع ها و سخنرانی های تنش زا و تحریک آمیز نیست.

وی ادامه داد: براساس دستور ریاست شورای تامین استان کرمان این شورا موظف شد که کمیسیون امنیتی مربوط به انتخابات آینده را تشکیل داده و تمامی موارد و جوانبی که مربوط به انتخابات امن است را بررسی کند.

ذکااسدی با اشاره به اینکه اجازه نمی دهیم افراد یا گروه هایی خارج از چارچوب قانون حرکت کنند، افزود: امنیت مردم، امنیت روانی جامعه و امنیت انتخابات را بر همه چیز ترجیح می دهیم.

وی با اشاره به برخورد شدید با حاشیه سازی در استان کرمان یادآور شد: همانگونه که در استان با حاشیه نشینی برخورد قاطع صورت گرفت شورای تامین با حاشیه سازی نیز برخورد می کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان تصریح کرد: نباید اجازه دهیم دشمنان دانا و دوستان نادان کاری کنند که به جای رسیدگی به بحث های فرهنگی و اقتصادی به دنبال حاشیه برویم.

ذکااسدی ادامه داد: سخنرانی ها و جلساتی توسط گروه های مختلف در شهرستان های استان کرمان تشکیل شده که تحریک آمیز بوده که حاشیه هایی را به دنبال داشتند که شورای تامین برای جلوگیری از این حاشیه ها تصمیمات گفته شده را اتخاذ کرد.

حادثه خانه شهر در دست بررسی است

وی با اشاره به حادثه خانه شهر کرمان گفت: پی گیری این موضوع هستیم و بررسی ها برای اینکه مشخص شود چه کسی خلاف قانون عمل کرده و چه کسی مورد ضرب و شتم گرفته در حال انجام است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان با اشاره به اینکه این موضوع توسط دادگستری در حال رسیدگی است، بیان داشت: با افرادی که خلاف قانون عمل کرده و حاشیه سازی کنند برخوردی قاطعانه خواهیم داشت.