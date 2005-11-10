جرج بوش يكسال ديگر تحريم ايران را تمديد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، كاخ سفيد اعلام كرد كه بوش تحريم هاي مالي عليه ايران را كه در نوامبر سال 1979 ميلادي وضع شده است، براي مدت يكسال ديگر تمديد كرد.

اين تحريم ابتدا ازسوي جيمي كارتر رئيس جمهور اسبق آمريكا پس از وقوع انقلاب اسلامي 1357 در ايران صورت گرفت.

در پي وقوع اين انقلاب كه تحولي عمده در جهت مقابل منافع آمريكا در منطقه بود و تسخير سفارت آمريكا ازسوي دانشجويان پيرو خط امام و همچنين تلاش آمريكا براي حمله به ايران در راستاي آزاد سازي گروگان ها كه منجر به واقعه طبس گرديد، روابط دو كشور روبه وخامت گرائيد.

در 15 مارس سال 1995 در زمان بيل كلينتون رئيس جمهوري سابق آمريكا نيز قانون تحريم اقتصادي عليه ايران تصويب شد و روساي جمهور آمريكا از جمله بوش پسر هر ساله آن را تمديد كرده اند.

بوش با اعلام اين حركت در نامه اي به اعضاي مجلس نمايندگان اين كشور اعلام كرد: "روابط ما با ايران هنوز به حالت عادي بازنگشته است".

آمريكا در توجيه تحريم اقتصادي عليه ايران مي گويد: سياست ها وعملكرد ايران با منافع آمريكا در منطقه مغايرت دارد بنابراين اين يك خطرهميشگي و غيرعادي براي امنيت ملي و سياست خارجي و اقتصاد واشنگتن تلقي مي شود.