به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر هاشمی، در جلسه «مدیریت پسماند و امحای زباله به روش پلاسما» صبح امروز به ریاست میرزاده در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این جلسه، تشکیل هیأت مدیره اصلی دو شرکت بازیافت شمال و صاحب تکنولوژی در پروژه پسماند و امحای زباله به روش پلاسما است، شرکت بازیافت شمال به عنوان مجری پروژه مدیریت پسماند و امحای زباله به روش پلاسما و همچنین شرکت دانش بنیان صاحب تکنولوژی در این پروژه فعالیت خواهند کرد، اعضای هیأت مدیره این ۲ شرکت را ترکیبی از نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی، استانداری و شهرداری استان مازندران تشکیل می دهند.

در ادامه این جلسه حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه پروژه «مدیریت پسماند و امحای زباله به روش پلاسما» باید از نظر مبانی اقتصادی استحکام لازم را داشته باشد، گفت: برخی پروژه ها برای کشور به صورت عام و برای دانشگاه آزاد اسلامی به صورت خاص مایه وجاهت علمی و فنی هستند که این پروژه نیز یکی از آنها است.

وی با تأکید بر اینکه اینگونه پروژه ها جدا از منافع و درآمد اقتصادی، جنبه حیثیتی دارند، اظهار داشت: قرارداد دانشگاه آزاد اسلامی با وزارت نفت علاوه بر اینکه پروژه بزرگ و درآمدزایی برای دانشگاه است، پروژه حیثیتی به شمار می رود که دانشگاه تمام توان خود را در اجرای موفق آن به کار خواهد بست.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه پروژه «مدیریت پسماند و امحای زباله به روش پلاسما» یکی از پروژه های مهم دانشگاه آزاد اسلامی به حساب می آید، گفت: به این پروژه که آمایش تبدیل زباله به یک ارزش افزوده است؛ به چشم یک پروژه مهم و کلان در دانشگاه نگاه می شود، پروژه «مدیریت پسماند و امحای زباله به روش پلاسما» تا به امروز بسیار خوب پیش رفته و امیدوارم نتایج عملی آن نیز موفقیت آمیز باشد.

میرزاده با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه تکنولوژی پلاسما موفقیت هایی داشته است، ابراز امیدواری کرد که دانشگاه آزاد اسلامی بتواند به خوبی از عهده این کار برآید.

وی با بیان اینکه ممکن است در این طرح ابتکارات دیگری هم صورت بگیرد که از طریق آن، درآمدهای طرح افزایش یابد، اظهار داشت: تکنولوژی پلاسما امروز یکی از قابل قبول ترین تکنولوژی ها در دنیا شناخته می شود و بر همین اساس ممکن است در طرح «مدیریت پسماند» با ابتکارات مجریان طرح، درآمدها نیز افزایش یابد.

اجرای پروژه های بزرگ زیست محیطی

رئیس دانشگاه آزاد خطاب به اعضای هیأت مدیره ۲ شرکت بازیافت شمال و دانش بنیان صاحب تکنولوژی، خواستار جدی گرفتن کار پروژه «مدیریت پسماند و امحای زباله به روش پلاسما» شد و گفت: امیدوارم با اجرای این طرح، نمونه های موفقی ساخته شود که قابلیت صادرات به کشورهای دیگر را نیز داشته باشد.

میرزاده در ادامه با اشاره به مشکلات محیط زیست در ایران، گفت: محیط زیست ایران دستخوش آسیب های بیکرانی در جنگل، دریا و اراضی شده است و به همین دلیل دانشگاه آزاد اسلامی وظیفه خود می داند در این زمینه، پروژه های بزرگ زیست محیطی را اجرا کند.

وی با تأکید بر اینکه در زمینه مشکلات زیست محیطی ارتباط دانشگاه با صنعت باید بهتر شود، افزود: دانشگاههای ما در حل مشکل محیط زیست باید از تخصص های خود استفاده کنند و مأموریت گرا باشند. بخش صنعت نیز باید به دانشگاهها رجوع کند تا نارسایی های موجود در حوزه محیط زیست برطرف شود.

لازم به ذکر است در انتهای جلسه اعضای هیأت مدیره اصلی ۲ شرکت بازیافت شمال و صاحب تکنولوژی در پروژه پسماند و امحای زباله به روش پلاسما انتخاب شدند.