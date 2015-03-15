هشدار وزارت راه و شهرسازي به خريداران ويلا

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی وزير راه و شهرسازي در نامه‌اي خطاب به حجت‌الاسلام رئيسي دادستان كل كشور و دبير شوراي‌عالي حفظ بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي تصريح كرد: هر ساله در آستانه تعطيلات نوروزي و مساعد بودن شرايط جوي، با وجود تعطيلات طولاني و كاهش نظارت و حفاظت لازم، افراد فرصت طلب و سود جود مبادرت به تجاوز به اراضي ملي و دولتي و تصرف در آن مي‌نمايد.

در ادامه اين نامه آمده است: با عنايت به آثارمثبت بخشنامه‌هاي ابلاغي آن دادستاني محترم در ساليان گذشته در كاهش تصرفات غيرقانوني اراضي مذكور و جلوگيري از اقدامات احتمالي متصرفين، خواهشمند است ضمن صدور اوامر مقتضي به منظور تشكيل جلسه فوق العاده شوراي حفظ بيت المال استان‌‌ها دادگستري استان و ضابطين قضايي و نيز اتخاذ تدابير و تمهيدات ويژه و پيشگيرانه، اوامر عالي قضايي صادر و امر به ابلاغ فرماييد.

در همین حال، وزارت راه و شهرسازي درباره خريد ويلا و زمين در شهر‌هاي شمالي بدون در نظر داشتن شرايط لازم هشدار داد و اعلام کرد: متاسفانه برخي افراد سودجو، زمين‌هاي داراي كاربري كشاورزي را به ويژه در استان هاي شمالي بدون مجوز از مراجع ذي‌صلاح تفكيك مي كنند و به معرض فروش مي گذارند و حتي در مواردي پس از ساخت غيرقانوني ويلا آن را مي فروشند. اين موضوع موجب شده است بخش قابل توجهي از آگهي هاي نشريات به فروش زمين‌ها و ويلاهاي فاقد اسناد مالكيت و مجوز ساخت اختصاص يابد كه وزارت راه و شهرسازي به هموطنان توصيه مي‌كند دقت لازم را به هنگام خريداري اين املاك به كار گيرند. در اين زمينه استعلام از اداره كل راه و شهرسازي، مشورت با مشاور حقوقي و ديدن اسناد لازم براي خريد زمين و ويلا توصيه مي‌شود.

وزير راه و شهرسازي در روزهاي اخير در نامه‌اي خطاب به دادستان كل كشور خواستار تشكيل جلسه فوق‌‌العاده شوراي حفظ بيت‌المال استان‌‌ها براي تعامل و همكاري دادگستري استان، ضابطين قضايي و نيز اتخاذ تدابير و تمهيدات ويژه و پيشگيرانه در ايام نوروز شده است.

در تعطيلات نوروزي با مسافرت هم وطنان به ويژه به مناطق شمال كشور، افراد فرصت طلب و سودجو مبادرت به فروش زمين‌هاي كشاورزي به عنوان ويلا و يا با كاربري مسكوني و تجاوز به اراضي بيت المال مي نمايند، كه بايستي اطلاع رساني لازم در اين خصوص صورت گيرد.