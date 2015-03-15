۵۸ انتصاب در ۱۰۴ واحد دانشگاه آزاد/ صدور ۲۰۴ حکم توسط میرزاده

به گزارش خبرگزاری مهر، دانیالی - مدیر کل انتصابات دانشگاه آزاد اسلامی در آخرین جلسه نمایندگان تام الاختیار دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۹۳ با اشاره به تغییرات و تحولات در دانشگاه آزاد گفت: در سال ۹۳ در ۱۰۴ واحد انتصاب جدید داشتیم همچنین ۵۸ابقا و تعیین ۱۰ سرپرست موقت از جمله فعالیت های این اداره در این سال بوده است، در سال ۹۳ برای ۱۷۲ واحد حکم صادر شده است که با در نظر گرفتن مراکز می توان از صدور ۲۰۴ حکم از سوی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای مراکز و واحدها خبر داد.