دستگیری سه نوجوان انگلیسی در راه پیوستن به داعش در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه نوجوان انگلیسی که با سفر به ترکیه قصد عزیمت به سوریه و پیوستن به داعش را داشتند، بازداشت شدند. یک مقام ترک گفت این نوجوانان در حین تلاش برای عزیمت به منطقه مرزی با سوریه بازداشت شدند.

بر این اساس افراد مذکور که بین ۱۸ تا ۱۹ سال، سن دارند و هویتشان هنوز اعلام نشده طی عملیات پلیس استانبول در روز جمعه بازداشت شده اند. طبق این گزارش نهادهای ترکیه در حال برقراری ارتباط با همتایان انگلیسی خود برای استرداد این متهمان به کشور متبوعشان هستند.

گفتنی است پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس در حال حاضر در جستجوی ۳ دختر نوجوانی است که برای پیوستن به گروه تروریستی داعش در سوریه، به ترکیه رفتند.