آموزش های بازار محور در استان زنجان باید رشد پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریوی ظهر دوشنبه در دوازدهمین جلسه شورای هماهنگی واحدهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: ۶۵۰ دوره آموزشی برای افراد ثبت نام شده در مراکز کاریابی این استان طی سال ۹۴ برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد افرادی که در دفاتر کاریابی این استان ثبت نام کرده اند فاقد مهارتهای لازم هستند.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان به قطع یارانه دو میلیون نفر از افراد یارانه بگیر اشاره کردوافزود: وزارت تعاون در زمینه احصاء افرادی که شامل این طرح می شوند نقش بسزایی ایفا می کند.

غریوی اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان صرفه جویی به واسطه قطع یارانه برخی افراد، برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی اختصاص می یابد.

مدیر کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: شورای هماهنگی واحدهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان طی امسال ۷۶ مصوبه داشته که از این تعداد ۶۳ مصوبه اجرا و ۱۳ مصوبه در حال اجرا است که این میزان تحقق ۸۳ درصدی مصوبات فوق را شامل می شود.

غریوی فعالیتهای این حوزه بر اساس نظرسنجی های مردمی انجام شده را مناسب ارزیابی و اظهار کرد: تعاون امری اجتماعی و کمک حال سایر دستگاهها در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.

وی در ادامه گفت: کارجویان برای دستیابی به شغل مناسب پیش از ثبت نام در دفاتر کاریابی باید مهارتهای آموزشی و شغلی لازم را کسب کنند.

مدیر کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان، بر لزوم ارایه آموزشهای مهارتی به جویندگان کار از سوی دستگاههای متولی اشاره کرد و افزود: به یقین کارفرمایان برای پیشبرد اهداف تولید و خدماتی خود افراد با تخصص های شغلی و مهارتی مورد نظر را به کار می گیرند.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تسهیلات اشتغالزایی زنجان طی امسال ۷۳ میلیارد تومان بود که سهم مشاغل خانگی چهار میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان بود.