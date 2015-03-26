برنامه و هدف ترسیمی کشور رسیدن به جامعه سراسر عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد ظهر چهارشنبه در یادمان دفاع مقدس طلائیه با تبریک سال نو اظهار کرد: وقتی سال نو شود قطعا شاهد عزم، همت و تولد جدید در راه ادامه راه کمال برای کشور خواهیم بود.

وی با بیان اینکه ایران هدف والایی را برای جامعه بشری ترسیم کرده است ادامه داد: همه مسئولان و مردم کشور باید از تمامی ابزارها برای رسیدن به این هدف استفاده کنند. برنامه و هدف ترسیمی کشور رسیدن به جامعه سراسر عدالت، محبت، عزت و برادری است.

احمدی نژاد تصریح کرد: بهار حقیقی تمام مسلمانان ظهور امام زمان (عج) است. در حقیقت عزت، احترام، برادری و عدالت هنوز به صورت کامل محقق نشده است.

رئیس جمهور سابق کشورمان عنوان کرد: لقب آن عزیزی که باید به کمک جامعه بشری بیاید بهار است. در واقع هر بهار برای مسلمانان تجدید عهدی با بهار واقعی جهان (امام زمان) است.

احمدی نژاد یادآور شد: همه زمین متعلق به خدا بوده و عزیز است اما برخی نقاط عزیزتر هستند. این مناطق عزیزند چون انسان های والایی در آن روزگار گذرانده اند که حال و هوای آن را تغییر داده اند. خوزستان و طلائیه جزو این نقاط خاص بوده و از سایر نقاط عزیزتر است.

رئیس جمهور سابق کشورمان ادامه داد: مناطق عملیاتی مقدس حال و هوا و حتی انگیزه های مردم را تغییر می دهد. در این مناطق انسان های فداکار، تاریخ ساز و ناشناخته بهترین روزهای زندگی خود را گذرانده اند.

احمدی نژاد تاکید کرد: رزمندگان در این مناطق روزگار گذراندند تا موانع را برای رسیدن به جامعه بهاری بردارند. وجب به وجب این خاک به رد پای انسان های مومن متبرک شده است. همه وجود رزمندگان مملو از ارزش های الهی بود و این خاک مقدس محل جان فشانی آنها است.

وی افزود: رزمندگان در این یادمان های دفاع مقدس از حریم انسانیت و توحید دفاع کردند. در دوران دفاع مقدس شیطان با همه لشکریانش از هر نقطه جهان برای مقابله با ایران آمده بود ولی این ملت با یک رهبر آسمانی در مقابل آنها قیام کرد.

رئیس جمهور سابق کشورمان بیان کرد: ما نمی خواهیم حکومت های شیطانی و ابر قدرت را به رسمیت بشناسیم فقط میخواهیم سر پای خود بایستیم. هما باید بدانند که هر ملتی با تاریخش سنجیده شده و روزهای کوتاه ملاک نیستند.

احمدی نژاد یادآور شد: درست است که مشکلات زیاد است ولی در مواجهه با مشکلات در کنار یکدیگر باشیم. قطعا شیطان و شیطانیان رو سیاه خواهند ماند و ملت ایران همواره عزیز خواهد بود.

وی در ارتباط با ایام فاطمیه گفت: امسال نشان فاطمی بر تارک نوروز و بهار می درخشد. ائمه معصومین انسان های کامل و خلیفه الله هستند. در حقیقت همه ائمه دور شفع وجود حضرت فاطمه زهرا (س) می چرخند. همه افراد و در هر جای عالم تمام داشته هایشان را مدیون حضرت فاطمه زهرا (س) است.

رئیس جمهور سابق کشور در مایان یادآور شد: افتخار ما این است که ولو به طور سطحی حضرت فاطمه زهرا (س) را می شناسیم. افتخار می کنیم که دل های ما سرشار از عشق به بی بی دو عالم و همچنین پدر، همسر و فرزندانش است. متاسفانه بزرگترین دشمنی شیطان در طول تاریخ با حضرت فاطمه زهرا (س) و راه فرزندانش است.