به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «محمد البخیتی» از اعضای ارشد جنبش انصارالله یمن در واکنش به دخالت نظامی عربستان سعودی در این کشور گفت: این حمله، آغازی برای دگرگونی برخی از رژیم‌ها و در رأس آنها عربستان سعودی است.

وی همچنین تأکید کرد: مقامات آل‌سعود منتظر پاسخ کوبنده و قاطعانه انصارالله و ملت یمن باشند.

در همین ارتباط «علی العماد»، از دیگر اعضای ارشد انصارالله نیز به حملات عربستان واکنش نشان داده و گفت: عربستان سعودی تاوان سنگینی را به دلیل حملات هوایی به یمن پس خواهد داد.

بر اساس اعلام رسانه‌های یمنی، فرماندهان نظامی و رهبران جنبش انصارالله هم‌اکنون برای بررسی راهکارهای پاسخ به حملات عربستان نشست فوق‌العاده برگزار کرده‌اند.

کمیته‌های انقلابی نیز در واکنش به اقدام تجاوزکارانه عربستان با صدور بیانیه‌ای از مردم یمن خواستند در نقاط مختلف کشور تظاهرات گسترده برگزار کنند.

شبکه المیادین گزارش داد: کشورهایی همچون عربستان، پاکستان، اردن و سودان آمادگی خود برای مشارکت در حمله نظامی زمینی عربستان به یمن را اعلام کرده‌اند.

شبکه لبنانی المنار نیز در گزارشی اخبار منتشر شده مبنی بر بمباران دفتر سیاسی جنبش انصارالله و مراکز حساس وابسته به این جنبش توسط جنگنده‌های سعودی را تکذیب کرد.

خاطرنشان می‌شود، جنگنده‌های ارتش عربستان بامداد پنجشنبه در عملیاتی تحت عنوان «طوفان کوبنده» مناطقی در شهر صنعاء پایتخت یمن را هدف قرار دادند که در پی آن ۲۰ نفر شهید و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.