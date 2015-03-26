حمایت اعراب حاشیه خلیج فارس از حمله به یمن/ فرود چتربازان در عدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سَما، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله امارات، بحرین، قطر و کویت با صدور بیانیه‌ای مشترک در خصوص حملات هوایی عربستان سعودی به یمن مدعی شدند: بنا به درخواست «منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی، تصمیم به مقابله با اقدامات تجاوزکارانه حوثی‌ها گرفتیم.

این کشورها در بیانیه خود همچنین مدعی شدند: کودتای شبه نظامیان حوثی، منطقه را با خطرات زیادی مواجه خواهد کرد. حوثی‌ها همواره تکیه بر راهکار گفتگو و مذاکره برای حل بحران یمن را رد کردند.

از سوی دیگر رسانه‌های یمنی از فرود چتربازان کشورهای حاشیه خلیج فارس در شهر عدن برای حمایت از عملیات نظامی عربستان در یمن خبر می‌دهند.

لازم به ذکر است جنگنده‌های ارتش عربستان سعودی بامداد پنجشنبه در اقدامی مداخله جویانه، چندین منطقه در صنعا را بمباران کردند که بر اساس آمار اولیه تاکنون ۲۰ نفر شهید و ده‌ها تن دیگر به شدت مجروح شده‌اند.