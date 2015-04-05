به گزارش خبرگزاری مهر، بخش رقابتی شامل سینمای سعادت (سینمای جهان) و جلوه گاه شرق (سینمای آسیا و جهان اسلام) و جایزه «هنر و تجربه» و بخش غیررقابتی شامل بخش هایی از جمله چشم انداز سینمای روز چین، چشم انداز سینمای روز ترکیه، نمایش ویژه فیلم های روز جهان، سینما حقیقت، آثار کوتاه، فرانچسکو روزی: منتقد و متعهد، نام آوران بین الملل سینمای ایران و کارگاه های کیارستمی در خارج از کشور است.

در این دوره از جشنواره فیلم فجر که برای نخستین بار بخش بین الملل آن به صورت جداگانه برگزار می شود، فیلم هایی از کشورهای اتریش، آلمان، ‌سوییس، فرانسه، بریتانیا، ایرلند، آمریکا، بلژیک، ایتالیا، ترکیه، هند، ژاپن، تاجیسکستان، مالزی، کانادا، نروژ، فلسطین، بلغارستان، هلند، اسکاتلند، الجزایر، افغانستان، یونان، تایلند، آرژانتین، عراق، سوئد، تایوان، و ... شرکت کرده اند و سعی بر آن است تا در هر بخش ترکیبی از داوران ایرانی و خارجی فیلم ها را قضاوت کنند.

بخش بین الملل سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر از ۵ تا ۱۲ اردیبهشت ماه در تهران برگزار خواهد شد. امسال نخستین سالی است که بخش بین الملل جشنواره جدای از بخش ملی برگزار می شود.