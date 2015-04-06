درخواست کمک کفاشیان از ظریف/وقت به پرونده پرسپولیس و برانکو نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نود بعد از تعطیلی چند هفته‌ای مجددا از دوشنبه این هفته از سر گرفته شد و بحث ماندن یا جدایی کارلوس کی‌روش از تیم ملی بیشتر زمان برنامه را به خود اختصاص داد. سئوال برنامه هم این بود که «با توجه به شرایط موجود آیا تغییر سرمربی تیم ملی را به صلاح می‌دانید یا خیر؟»

در ابتدای برنامه، به صورت مختصر و فشرده، بازی سوم نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا، بازی های تیم امید و تیم فوتبال ساحلی پخش شد و همچنین گزارشی از حضور ۸۰ هزار افغانستانی در بازی تیم امید ایران با افغانستان روی آنتن رفت.

فردوسی پور همچنین موفقیت در مذاکرات را به تیم هسته‌ای ایران تبریک گفت. بعد از آن هم گزارشی از درگذشت میلاد حجت الاسلامی و حسین واحدی دو خبرنگار ایرانی که در سانحه هوایی جان خود را از دست دادند، پخش شد.

در ادامه، علی کفاشیان که میهمان حضوری برنامه بود، به تشریح وضعیت ماندن یا جدایی کی روش از تیم ملی پرداخت و تاکید کرد که این جدایی با درخواست کی روش صورت می گیرد. کفاشیان که بعد از جام جهانی گفته بود «ته دلش» برای تمدید قرارداد کی روش راضی نبوده است، این بار تاکید کرد که «ته دل» کی روش با ایران نیست و کی روش دیگر آن کی روش سابق نیست.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین به شوخی گفت که برای تمدید قرارداد کی روش از محمد جواد ظریف وزیر امورخاجه کمک می‌گیرد. او در ادامه تاکید کرد که خداحافظی جواد نکونام از تیم ملی را قبول ندارد.

جواد نکونام کاپیتان تیم ملی هم روی خط برنامه نود آمد و در بخشی از صحبتهایش با بیان اینکه یکباره تصمیم به خداحافظی از تیم ملی گرفت، گفت: خود آقای کفاشیان می داند که از داخل فدراسیون هم به تیم ملی لطمه می زدند.

پخش مسابقات لیگ برتر و همچنین بررسی عملکرد داوران هم در برنامه این هفته صورت گرفت. عادل فردوسی پور در خلال برنامه چندبار تاکید کرد که به خاطر پاسخگو نبودن محمد حسین نژادفلاح و حمید درخشان، بررسی اتفاقات رخ داده در باشگاه پرسپولیس به هفته آینده موکول شد.

بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در مسابقه پیامکی برنامه این هفته شرکت کرده بودند که ۸۲ درصد مخالف تغییر سرمربی تیم ملی بودند و ۱۸ درصد هم به رفتن کارلوس کی روش رای دادند.