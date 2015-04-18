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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۸:۰۴

دعوت خسوس کاندلاس به جلسه کمیته فنی فوتسال

دعوت خسوس کاندلاس به جلسه کمیته فنی فوتسال

جلسه بعدی کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی با حضور سرمربیان خارجی تیم‌های ملی این دو رشته تشکیل خواهد شد.

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه بعدی این کمیته اظهار کرد: در جلسه بعدی که هنوز زمانش مشخص نشده، قرار است برنامه‌های تیم‌های ملی فوتسال و فوتبال ساحلی را بررسی کنیم. همچنین باید مربیان پایه این دو رشته هم گزارش کامل و جامعی از برنامه‌های خود ارائه کنند.

ترابیان تاکید کرد: بر این اساس مقرر شد خسوس کاندلاس سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتسال به همراه مارکو اوکتاویو سرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال ساحلی و همچنین سرمربی تیم فوتسال زنان ایران در جلسه بعدی کمیته فنی حضور داشته باشند.

کد مطلب 2536196

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