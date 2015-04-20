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۳۱ فروردین ۱۳۹۴، ۱۸:۵۵

قهرمان کرجی اتومبیلرانی در حادثه تصادف جان باخت

قهرمان کرجی اتومبیلرانی در حادثه تصادف جان باخت

کرج - حمید کمالی قهرمان البرزی کلاس آزاد اتومبیلرانی کشور بامداد امروز دوشنبه در حادثه تصادف رانندگی اتوبان همت جان خود را از دست داد.

محمد فراهانی نایب رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان البرز درباره جزئیات این حادثه به خبرنگار مهر، گفت: در حادثه تصادفی که بامداد امروز دوشنبه در مسیر یادگار امام به سمت اتوبان همت رخ داد، متاسفانه حمید کمالی قهرمان کلاس آزاد ایران جان خود را از دست داد.

وی افزود: در این حادثه خودروی مرحوم کمالی از مسیر منحرف و پس از برخورد با گارد ریل واژگون شد و سه تن از چهار سرنشین آن که همگی از ورزشکاران کشور بودند در دم فوت کردند.

فراهانی گفت: حمید کمالی، حمید مظلومی و شاهین حسین آبادی در این حادثه جان خود را از دست دادند.

وی یادآور شد: مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مرحوم کمالی فردا سه شنبه ساعت 9 صبح از پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی تهران به سمت امامزاده طاهر کرج (ع) برگزار می شود.

کد مطلب 2538552

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