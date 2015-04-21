به گزارش خبرنگار مهر، نفت ایران با هفت امتیاز در صدر گروه B قرار دارد. نفتی‌ها چهارشنبه شب و در هفته پنجم از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا میزبان پاختاکور ازبکستان در تهران خواهد بود.

علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از این بازی گفت: پاختاکور نهایت مهمان نوازی را در بازی رفت داشت. این نخستین حضورمان در لیگ قهرمانان آسیا است و این اولین تجربه‌مان به حساب می‌آید. گروه ما گروه مرگ است. بازی فردا برای ما بسیار مهم است و باید سه امتیاز بازی را به دست بیاوریم اما با حوصله و منطق.

وی افزود: چنانچه پیروز شویم صعودمان حتمی شده و می توانیم نفس بگیریم. لیگ ما تقریبا شبیه لیگ انگلیس شده و ما باید خودمان را با لیگ تطبیق دهیم. باید از این بازی سربلند بیرون بیاییم. حریف ما تیم با دیسیپلینی است. پاختاکور یکی از بهترین تیم ها است. امیدوارم جوانان من که کم کم باتجربه می شوند اهمیت پرچم ما را بدانند و بتوانند تیم نفت را سربلند بیرون بیاورند.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در ادامه اظهار کرد: تیم پاختاکور از نظر من تیم بسیار خوبی است . آنها بسیار تیم باتجربه‌ای هستند و انضباط دارند و نمایی از فوتبال ازبکستان را در پاختاکور می بینیم. از این سو نیروی جوان ما همه را غافلگیر کرد و هفته پیش یک پیروزی با اهمیت مقابل الشباب داشتیم و می‌توانیم یک صعود کننده باشیم البته باید خیلی مواظب باشیم. حرکت ما در لیگ قهرمانان آسیا شیب صعودی خوبی داشته اما در لیگ نه.

منصوریان در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل بازی با ذوب‌آهن برطرف شده؟، افزود: بخشی از مشکلات ما فیزیکی بود. نمی‌خواهم برد یحیی را لوث کنم. در اصفهان شکست خوردیم اما به بازی برگشتیم. وقتی اراده می‌کنیم و به هر تیمی گل می‌زنیم، نشان می‌دهد شرایط خوبی داریم. تیم ما در افت بدنی به ذوب‌‌آهن خورد.

وی همچنین تصریح کرد: می‌خواهیم ایرادتمان را برطرف کنیم. باید به جای صحبت کردن کار کنیم. بازی با ذوب‌آهن تنها بازی‌ای که نتوانستم پرس کنیم. در مسابقات آسیایی به مراتب بازی‌های سنگین‌تری داریم و همه اینها دست به دست هم داد تا در لیگ افت کنیم و در اصفهان نتیجه آن را دیدیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پایان گفت: دوست دارم در آزمایش‌های بزرگ قرار بگیرم و در آزمون و خطاها زبده‌تر و شایسته‌تر باشیم.