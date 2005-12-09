مهران حاتمينژاد دبيراجرايي نمايشگاه الهسيت 84 درگفتوگو با خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد با اعلام اين مطلب گفت: در كشور نمايشگاههاي بسياري در زمينه IT برگزار ميشود كه اندك اندك جذابيت خودرا به عنوان زمينه فعاليتي يك نمايشگاه از دست دادهاند.
وي اظهار داشت: از يك سو شركتهاي فعال اين صنعت تمايلي به حضور در اين نمايشگاهها ندارند و از سوي ديگر بازديدكنندگان نيز به دليل مشابهت آنها به يكديگر رغبتي به بازديد پيدا نميكنند.
حاتمينژاد برگزاري الهسيت 83 را اقدامي مؤثر در پيشرفت پروژه شهر الكترونيك مشهد دانست و اظهار داشت : نمايشگاه سال گذشته در زمينههاي مختلفي از جمله ارايه آخرين دستاوردهاي صنعت IT و آشنايي مديران شهري جهت بهرهگيري از اين دستاوردها موثر بود.
