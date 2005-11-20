شالوم مدعي مصافحه با رئيس جمهوري لبنان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه، درحالي كه وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي مدعي شده كه با لحود در جريان برگزاري اجلاس بين المللي جامعه اطلاعاتي درتونس دست داده است ، دفتر رئيس جمهوري لبنان هنوز هيچ بيانيه اي در اين زمينه منتشر نكرده است .

از سوي ديگر يك مسئول رژيم صهيونيستي پيشتردر تونس اعلام كرده بود: اسرائيل تمايل دارد هر چه سريعتر شاهد گسترش روابط با تونس باشد.



" ليور بن دور" سخنگوي وزارت امور خارجه رژيم صهيونيستي امروزبه خبرگزاري فرانسه گفت : ما از هم اكنون تمايل داريم روابط خود را از سربگيريم .

اين سخنگو افزود: اين اقدام به خاطر آن است كه امكان بيشتررا به تونس مي دهد تا روند صلح ميان فلسطينيان و اسرائيليها را تسهيل كند اما وي اين سوال را مطرح كرد كه براي چه ما در انتظار حل و فصل نهايي مناقشات ميان اعراب و اسرائيل نباشيم؟ بنابراين تونس ازهم اكنون مي تواند روابط خود را با تل آويو به ويژه پس از خروج نظاميان اسرائيلي از نوار غزه عادي كند.

مقامات رژيم صهيونيستي براي عادي سازي روابط خود با كشورهاي عربي و اسلامي تلاش مي كنند از تمام ابزارهاي رسانه اي و تبليغاتي و سياسي خود بهره بگيرند و در اين راستا موضوع دست دادن و مصافحه با مسئولان كشورهاي عربي و اسلامي را هر از چندگاهي مطرح مي كنند تا به اين وسيله جاده عادي سازي روابط را هر چه بيشتر هموارتر كنند پيش از اين مقامات رژيم صهيونيستي با مسئولان قطري و پاكستاني مصافحه كرده بودند.