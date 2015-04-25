به گزارش خبرگزاری مهر، این سریال که در طرح ابتدایی «مربع، مثلث، دایره» نام داشت به «لیسانسه‌ها» تغییر نام داده است.

سروش صحت کارگردان این مجموعه تلویزیونی در سخنانی گفت: این سریال برای پخش از شبکه یک سیما تولید خواهد شد و تهیه‌کنندگی آن بر عهده رضا جودی است.

وی ادامه داد: مجموعه تلویزیونی «لیسانسه‌ها»، داستان چهار جوان لیسانسه را که از طبقات مختلف جامعه هستند، روایت می‌کند. آنها با هم دوست و رفیق هستند و در مسیر زندگی خود با مشکلات اجتماعی دست به گریبان می‌شوند و ما در این سریال برخی از این مشکلات آنها را در قالب طنز، نمایش خواهیم داد.

صحت که از امشب با مجموعه تلویزیونی «شمعدونی» به شبکه سه می‌آید، تصریح کرد: هم اکنون «لیسانسه‌ها» در مرحله نگارش قرار دارد و ایمان صفایی به همراه خودم نویسندگی این پروژه را بر عهده داریم و به امید خدا تصویربرداری این مجموعه، تابستان شروع می‌شود.

وی درباره بازیگران این سریال هم گفت: با تعدادی از بازیگران صحبت‌هایی شده اما از آنجایی که هنوز نگارش داستان به اتمام نرسیده است، انتخاب بازیگران قطعی نشده ولی با پایان نگارش فیلمنامه، بازیگران را انتخاب خواهیم کرد.

مجموعه تلویزیونی «لیسانسه‌ها» قرار است در ۲۶ قسمت ۴۰ دقیقه‌ای به کارگردانی سروش صحت و تهیه‌کنندگی رضا جودی ساخته شود. سروش صحت پیشتر مجموعه‌های تلویزیونی «چهار خونه»، «ساختمان پزشکان»، «پژمان» و «شمعدونی» را کارگردانی کرده است.