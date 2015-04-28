افتتاح دومین داروخانه آموزشی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگاری مهر، سید علی ابطحی در این مراسم با قدردانی از روسای واحد علوم دارویی و تهران مرکزی در راه‌اندازی داروخانه آموزشی شماره ۲ دانشگاه آزاد اسلامی، همکاری علمی این واحدهای دانشگاهی تشکر کرد و با بیان اینکه فضای مناسبی برای ایجاد این داروخانه اختصاص داده شده است، گفت: همکاری علمی واحد تهران مرکز و واحد علوم دارویی باید الگویی برای دیگر دانشگاه ها شود.

وی با اشاره به موفقیت های سال گذشته حوزه درمان و پزشکی دانشگاه اظهار داشت: با اطاعت و پیروی از برنامه های کلان دانشگاه باید در کارهای بین بخشی همکاری بیشتری در دانشگاه‌ها انجام شود، دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن ۱۴ دانشکده پزشکی اکنون ۴۰ درصد بار آموزش پزشکی کشور را بر عهده دارد و بسیاری از فارغ التحصیلان آن از صاحب منصبان و مدیران ارشد کشور هستند، ارتقای کیفی آموزشی مورد تاکید رئیس دانشگاه در دوران مدیریت جدید دانشگاه آزاد و همدلی و همکاری و همزبانی مورد نظر وی باید در حوزه پزشکی مورد توجه قرار گیرد همچنان که اکنون نیز در این بخش نمود بارزی پیدا کرده است و واحد تهران مرکز و علوم دارویی این همکاری را عملا نشان دادند.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه این دانشگاه در همه جای کشور افتخار آفریده و رشد کمی و کیفی داشته است گفت: باید موفقیت های دانشگاه را قدر بدانیم و با همدلی و همزبانی کارها به پیش برود و واحدهای دانشگاهی در تمام کارها مشارکت علمی داشته باشند.

۳۰ واحد دانشگاهی با ده‌ها هزار دانشجو

مهرداد نوابخش - معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران نیز در این مراسم با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی خدمات زیادی را به جامعه ارائه داده است، اظهار کرد: بنا بر تاکید دکتر میرزاده، خدمات انسانی و مدیریت انسانی باید در جای جای حوزه های علمی گسترش پیدا کند؛ در حوزه پزشکی با توجه به نیاز واقعی انسان، فعالیت‌ها با جان و حیات انسان ها در ارتباط است و اهمیت والایی دارد.

وی با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالای دانشگاه آزاد در استان تهران در راستای فعالیت‌های علمی مشارکتی و ایجاد داروخانه‌های آموزشی، گفت: در استان تهران بیش از ۳۰ واحد دانشگاهی با ده‌ها هزار دانشجو وجود دارد، اگر فقط به تعداد دانشجویان در شهر قدس یا اسلامشهر نگاه کنیم، می توانیم برای ایجاد داروخانه مجوز بگیریم و با توجه به داشتن پروانه ایجاد داروخانه خیلی مطلوب است که این هدف را در میان واحدهای دانشگاهی گسترش دهیم.

تامین ۱۲ درصد بودجه ۹۳ از منابع غیرشهریه از سوی واحد علوم دارویی

فرهاد حسین زاده لطفی - رئیس واحد تهران مرکزی نیز در این مراسم اظهار کرد: پیشنهاد اولیه ایجاد داروخانه را دکتر رضایت به واحد تهران مرکز داد و ما هم از این پیشنهاد استقبال کردیم و همکاری ما در حوزه علمی با واحد علوم دارویی خواهد بود و جنبه اقتصادی آن خیلی مد نظر ما نیست. هدف این است که به دانشجویان داروسازی کمک کنیم و سهمی در این زمینه داشته باشیم.

​رئیس واحد تهران مرکز با اشاره به تامین ۱۲ درصد از بودجه سال ۹۳ از محل درآمدهای غیرشهریه گفت: واحد علوم دارویی تنها واحدی است که به جرأت می توان گفت به این درصد از درآمد در سال گذشته رسید.

در این مراسم نسل سراجی رئیس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، استاد رئیس مرکز توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی دانشگاه، قاسم بیگلو سرپرست اداره کل توسعه منابع سلامت سازمان مرکزی و جمعی از معاونان و مدیران واحد علوم دارویی حضور داشتند.

​دانشگاه آزاد اسلامی اکنون دارای ۶ داروخانه است که سه داروخانه در بیمارستان های تابعه بوعلی، جواهری، امیرالمومنین(ع) فعال بوده و سه داروخانه آموزشی در سطح شهر تهران فعال هستند.