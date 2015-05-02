به گزارش خبرنگار مهر، همچنان که موضوع اجرای مسکن اجتماعی از سوی تعاونی‌های مسکن در حال پیگیری است که سازندگان حرفه‌ای مسکن و مسئولان مسکن مهر با این موضوع مخالف هستند و معتقدند که اغلب تعاونی های مسکن تاکنون نتوانسته اند به درستی به تعهدات خود عمل کنند.

در واقع تعدادی از تعاونی‌های مسکن که از حدود ۸ سال پیش وارد پروژه مسکن مهر شدند، هنوز واحدهایشان را به متقاضیان تحویل نداند و حاضر به واریز پول متقاضیان به حساب دولت برای اتمام این پروژه‌ها نیستند. از سوی دیگر به دلیل اینکه تعاونی یک نهاد خصوصی به شمار می‌رود، دولت اجازه ورود به مباحث آنها را ندارد بنابراین نظارت بر تعاونی‌ها با قانون فعلی به درستی انجام نمی گیرد.

تجربه مسکن مهر نشان داد که اغلب تعاونی‌های مسکن علاوه بر اینکه به تعهدات خود در مدت زمان مشخص شده عمل نکردند بلکه در برخی مواقع بیشتر از مبلغ اعلام شده از متقاضیان پول دریافت کردند و هنوز پس از گذشت سال‌ها واحدها را تحویل نداده‌اند.

از سوی دیگر، به دلیل آنکه اغلب تعاونی‌ها تخصصی در حوزه ساخت و ساز ندارند و تنها با تشکیل یک هیات مدیره، پروژه مسکن مهر را از دولت گرفتند، با پیمانکارانی قرارداد بستند که بعدها همین قراردادها به چالشی میان هیات مدیره تعاونی و پیمانکاران تبدیل شد و برخی از این پروژه‌ها از سوی پیمانکاران به تعاونی‌ها تحویل نمی شود زیرا پیمانکاران اعلام می‌کنند که تعاونی به تعهدات خود در زمینه پرداخت های مالی توجهی نکرده است.

براساس این گزارش، اغلب متقاضیان مسکن مهر در شهر جدید پرند که از ابتدای طرح این پروژه به تعاونی‌ها مراجعه کردند هنوز درگیر تحویل واحدها هستند و حتی برخی از تعاونی‌ها به متقاضیان گفته‌اند که می توانند پول خود را دریافت کنند و امتیاز واحدهایشان را به تعاونی بفروشند.

این در حالی است که متقاضیان از سال ها پیش این مبالغ را به حساب تعاونی واریز کردند و ارزش پول آنها طی سال‌ها کاهش زیادی یافته است ضمن آنکه استفاده از امتیاز این پیش خریداران هم موضوعی است که برخی از این تعاونی‌ها به دنبال آن هستند.

تلاش دولت دهم برای بازپس گیری آورده اعضا از تعاونی‌ها

همچنین واریز پول به حساب تعاونی ها موجب شده که در این سال ها سود پول در اختیار اعضای هیات مدیره قرار بگیرد و از آنجایی که نظارتی هم بر کار آنها انجام نمی شود اغلب متقاضیان اطلاعی از این وضعیت ندارند. گرچه در سال پایانی دولت دهم، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی تلاش زیادی کرد تا بتواند پول متقاضیان را از این تعاونی‌ها خارج کند اما مشکلات قانونی که دولت برای ورود به این عرصه دارد، این تلاش ها را بی نتیجه گذاشت.

در واقع، پروژه های مسکن مهر که در اختیار تعاونی ها گذاشته شد اغلب با مشکلات زیادی مواجه شدند که یا بسیار طولانی تر از زمان اعلام شده واحدها را تحویل دادند و یا اینکه هنوز واحدها را به متقاضیان تحویل نداده اند.

یکی از مسئولان اجرایی مسکن مهر در این باره به خبرنگار مهر، گفت: در این سال‌ها بیشترین مشکل را با تعاونی های مسکن مهر داشتیم و در این مدت حق بسیاری از متقاضیان ضایع شد. به همین دلیل هم در دولت گذشته، حضور تعاونی‌ها در مسکن مهر متوقف شده و دولت وارد ثبت نام و دریافت پول از متقاضیان شد.

وی با بیان اینکه هنوز برخی از تعاونی‌ها واحدها را به متقاضیان تحویل نداده اند، بیان کرد: ما به متقاضیان اعلام کردیم که فقط پولی که به حساب سامانه ای مسکن مهر آنها ریخته می شود برای ما قبول است و پولی را به حساب تعاونی ها واریز نکنند.

به گفته این مقام مسئول، ۵۴۰۰ واحد در فاز ۵ پرند که در اختیار تعاونی ها مانده بلاتکلیف است، بیان کرد: اداره تعاون نظارت درستی بر کار تعاونی ها ندارد و معتقدم با شیوه کنونی پروژه ای که در اختیار تعاونی ها قرار بگیرد موفق نخواهد بود.

این مجری مسکن مهر با تاکید بر اینکه جلساتی را با تعاونی ها برگزار کردیم اما تاکنون بی نتیجه بوده است، افزود: باید قانون نظارت بر تعاونی‌ها تغییر کند تا دولت در مواقع لزوم بتواند بر آنها نظارت داشته باشد.

تعاونی‌ها بزرگترین مشکل مسکن مهر

در این خصوص ابوالفضل صومعلو معاون سابق امور مسكن و ساختمان وزير راه‌وشهرسازي هم در گفتگو با مهر اعلام کرده بود: بنده معتقدم که مشکلات ما در اوایل كار مسكن‌مهر، تعاونی‌های کم کار بودند که با حضور نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی و اینکه مشاهده شد که تعاونی‌ها توان پیش بردن کار را ندارند، انبوه‌سازان به عنوان متخصصان وارد اینکار شدند و بیش از 500 هزار واحد را مدیریت کردند.

به گفته وی بنابراین هر کجا که انبوه‌سازان وارد شدند پروژه را جمع کردند، اما در تعاونی‌ها پیشرفت کار به توان تعاونی و اطلاعات تعاونی بستگی داشت، در واقع هر کجا که مدیران خوب و مطلع حضور داشتند واحدها به اتمام رسید و هر جا مجری غیرحرفه‌ای وارد شد ما مشکل داریم.