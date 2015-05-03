به گزارش خبرنگار مهر، احمد شمس در مراسم گرامیداشت روز معلم و استاد که در این واحد با حضور اعضای هیئت علمی و اساتید و کارکنان دانشگاه برگزار شد، گفت: در واحد تهران – جنوب مصمم هستیم که بدون هیج گونه شوخی و مبالغه ای در راستای اهداف دانشگاه در همه ابعاد و حوزه ها حرکت کنیم که پس از یک دوره رکود در دوره جدید ریاست آقای میرزاده با یک تحول روبرو شدیم.

وی افزود: بعد از ۲۵ سال در سال ۱۳۹۱ یک دوره دکتری و ۲۵ رشته کارشناسی ارشد در این دانشگاه راه اندازی شد. در گذشته سرفصل ها و رشته ها به دانشگاه پیام نور ارائه می شد و پس از ۳۰ سال دوره حصر ما شکسته شد و توسعه تحصیلات تکمیلی که از اهداف ریاست جدید دانشگاه است را در این واحد پیگیری می کنیم.

رئیس واحد تهران- جنوب د انشگاه آزاد در ادامه اظهار داشت: در حوزه پژوهش اهتمام ویژه ای به توسعه شرکت های دانش بنیان داریم و در این راستا ساختمان ویژه ای را در منطقه دارآباد به همین منظور در حال تاسیس و تجهیز داریم تا شرکت های دانش بنیان در آن مستقر شوند و به فعالیت های دانش بنیان بپردازند.

شمس با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در این واحد تصریح کرد: در حوزه فرهنگی سال گذشته سه طرح ماندگار فرهنگی با عنوان شعر دانشجو و پوستر دانشجویی را اجرا کردیم و در سال جدید هم جشنواره مد و لباس را در این واحد برگزار خواهیم کرد.

وی افزود: دانشگاه آزاد پس از چندین سال در حوزه حقوقی دارای قانون مدون و قابل رجوع است و در همه زمینه ها افراد می توانند به یک قانون مدون برای عملکرد خود نسبت به موضوعات مختلف رجوع کنند و واحد تهران جنوب با نهایت همدلی و همزبانی و جدیت به عنوان یکی از اعضای پیکره دانشگاه آزاد همراه و همدل خواهد بود و این واحد مصالح و منافع دانشگاه آزاد را با هیچ چیز معامله نمی کند و معتقد است که امکانات آن باید صرف دانشگاه آزاد شود.