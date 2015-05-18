داغ جشنواره فجر هنوز بر دلم مانده است/ دین فروشی نکردم

داریوش یاری نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های تازه خود توضیح داد: این روزها بیشتر درگیر مطالعه و تفکر روی فیلمنامه هستم. البته هنوز با زخمی که جشنواره فیلم فجر به من زد، کنار نیامده‌ام. اگر بحثم شخصی بود، مشکل را تا به حال با خودم حل کرده بودم اما رفتاری که با فیلم ما در جشنواره شد و نحوه داوری‌ها فراموش نشدنی است.

داوری بیرون از متن و بر اساس سلیقه

وی افزود: بعد از سال‌ها ارزش فیلم «کربلا جغرافیای یک تاریخ» مشخص خواهد شد. متاسفانه داوران جشنواره بیرون از متن داوری کردند. در حالی که من در جشنواره‌های دیگری داور فیلم‌های آنها بودم اما هیچوقت سلیقه‌ام را معیار قرار ندادم.

کارگردان سریال «خانه‌ای روی تپه» تأکید کرد: برخی فکر می‌کردند فیلم ما بودجه میلیاردی داشته است در حالی که ما آن را با ۴۵۰ میلیون هزینه ساختیم در حالی که هنوز حتی در آثار الف ویژه سینمای ایران هم نمی‌توانند یک لانگ شات از فضای فیلم نشان دهند. اگر ما توانستیم به این دلیل نبود که پول آنچنانی نداشتیم بلکه علاقه و وسواسی بود که طی بیش از ۹ ماه به خرج دادیم.

به من گفتند فیلمت پژوهش ندارد!

یاری با انتقاد از بی توجهی به سینمای مستند در جشنواره فیلم فجر یادآور شد: سینمای مستند این بچه صیغه‌ای حتی در بخش بین الملل جشنواره نیز قرار داده نشد. زمان برگزاری جشنواره اصلی در بهمن ماه نیز از برخی می‌شنیدم که تحقیق و پژوهش «کربلا جغرافیای یک تاریخ» خوب نیست! در حالی که اگر این فیلم هیچ چیز نداشته باشد به شدت متکی به پژوهش است.

وی تصریح کرد: ما درباره آیین‌ها، تاریخ اسلام و واقعه عاشورا پژوهش مفصلی انجام دادیم و من درباره این ماجرا مدعی هستم. حتی اسامی انسان‌های بزرگی که اسمشان در تیتراژ است نشان می‌دهد فیلم چه پشتوانه پژوهشی دارد. آن وقت داوران بدون کوچک‌ترین اطلاعاتی می‌گویند چرا وقتی روز عاشورا آب نبوده، حضرت زینب (س) بر سر مردم گلاب می‌پاشیده است!

بی توجهی به «کربلا جغرافیای یک تاریخ» پیام روشنی به من داد

این مستندساز ادامه داد: دوستان بروند و تاریخ را نگاه کنند و بدانند بعد از نماز عاشورا، وداع دیدنی بین زنان و مبارزان شکل گرفت و حضرت زینب (س) و دیگر زنان عزیزانشان را معطر کردند. داوران پیام روشنی به من دادند و حال من بد شد که چرا فیلم ما حتی نامزد هم نشد.

یاری با بیان اینکه فیلم هایی درباره پشه و گربه و اسب در جشنواره نامزد شدند اما کسی حتی نمی‌خواست «کربلا جغرافیای یک تاریخ» را تماشا کند، اظهار کرد: کارگردانی، جلوه‌های ویژه بصری، تهیه‌کنندگی و سرمایه‌گذاری این فیلم دیده نشد. ما فیلمی ساختیم که بعد از این فیلمسازان غبطه نخورند چرا بی بی سی می‌تواند و ما نمی‌توانیم.

یک فریم تصویر آرشیوی نداشتیم

کارگردان فیلم «حبیب» در پایان تأکید کرد: برخی فکر می‌کردند فیلم ما تصاویر آرشیوی دارد در حالی که این فیلم یک فریم تصویر آرشیوی ندارد. من دین فروشی نکردم. بدیهی است که کسی نتواند ببیند ما با ۴۵۰ میلیون بودجه چنین فیلمی ساخته‌ایم.