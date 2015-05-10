تکمیل خانه جودو البرز ۵۰۰ میلیون تومان نیاز دارد

عباس سلگی در گفتگو با مهر اظهار کرد: سال گذشته مقرر شد این فضای ورزشی اختصاصی در دو طبقه احداث شود اما متاسفانه تنها تا بخش تهیه نقشه ها و اجرای فونداسیون و ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی جلو رفته ایم و کار به دلیل عدم تزریق اعتبار لازم متوقف شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان برای اجرای این فضای ورزشی اعتبار صرف شده است، گفت: ماه هاست برای تامین پول لازم برای اجرای این پروژه دوندگی می کنیم و قول هایی شنیده ایم اما هنوز موفق به شروع دوباره کار نشده ایم.

تلاش برای اخذ اعتبار در سفر استانی رئیس جمهور

سلگی از تلاش این هیئت ورزشی برای گنجاندن این طرح در سفر رییس جمهوری و اخذ اعتبار برای آن خبر داد و گفت: این موضوع را با مسئولان اداره کل ورزش البرز در میان گذاشته ایم و آنها تلویحا قول داده اند در این خصوص تمام تلاش خود را به کار گیرند تا در سفر دولت به البرز این فضای ورزشی مورد توجه قرار گیرد.

لغو سفر تیم منتخب البرز به جام بین المللی زیتون

سلگی در ادامه به لغو سفر تیم منتخب البرز به مسابقات بین المللی جام زیتون ارمنستان به دلیل مشکلات مالی اشاره کرد و گفت: متاسفانه بر خلاف ادوار گذشته امسال فرصت حضور در این مسابقات خوب را از دست دادیم و به واسطه مشکلات و تنگناهای مالی از اعزام تیم باز ماندیم و این مساله برای نونهالان و نوجوانان ما بسیار آزار دهنده بود.

وی افزود: در دوره قبل این مسابقات ما در بخش نونهالان عنوان نخست این رویداد برون مرزی را در حضور تیم های خوبی از آسیای میانه کسب کردیم و به اذعان مسئولان برگزاری امسال غایب این مسابقات خواهیم بود.

رئیس هیئت جودو استان البرز در پایان با بیان اینکه محدودیت سخت افزاری جودو البرز را به شدت آزار می دهد گفت: ما در یک فضای محقر در طبقه فوقانی مجموعه شهید کیانپور تمرینات و اردوهای خود را برگزار می کنیم و متاسفانه این فقر امکانات ما را در اجرای اهدافمان دچار خلل کرده است که امیدوارم مسئولان ورزش استان و فدراسیون آن را مورد توجه قرار دهند و این کمبود ما را با تزریق اعتبار و تسریع در ساخت خانه جودو رفع کنند.