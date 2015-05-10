به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاظمی ظهر امروز در دومین روز همایش ملی فرهنگ، هنر و اندیشه در حاشیه برگزاری کارگاههای آموزشی دانشجویان و کارشناسان که در مجموعه فرهنگی و تفریحی باغ ابریشم برگزار شد، هدف از تشکیل این همایش را توسعه فرهنگ، اندیشه و هنر دانشجویان سراسر کشور دانست.
وی اظهار داشت: مخاطبان اصلی همایش ملی فرهنگ،هنر و اندیشه کارشناسان فرهنگی و دانشجویان کشور هستند و از این رو استفاده از تخصصها و تبادل تجربیات در این همایش مورد توجه ویژه قرار دارد.
کاظمی با بیان اینکه همایش ملی فرهنگ، هنر و اندیشه با حضور ۴۰۰ کارشناس و ۵۰۰ دانشجوی پسر از دانشگاههای آزاد سراسر کشور در حال برگزاری است، افزود: بر این اساس با توجه به ظرفیت ایجاد شده دورههای کوتاه مدت آموزش تخصصی یکی از بخشهای حاشیهای این همایش است.
مدیر پژوهش های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان با اشاره به راهاندازی نمایشگاهی از آثار و محصولات فرهنگی دانشجویان دانشگاههای آزاد ۲۱ استان اصفهان نیز گفت: در این راستا باید یادآور شوم که علاوه بر دستاوردهای هنری و فرهنگی دانشگاههای آزاد کشور آثاری از ۴۰ واحد آموزش عالی استان اصفهان نیز در این نمایشگاه عرضه میشود.
وی با بیان اینکه بیشترین آثار ارائه شده در این نمایشگاه نشریات، صنایع دستی و آثار هنری است، افزود: برخی از آثار ارائه شده در این نمایشگاه بیانگر ایدههای جدیدی است که در قلب دانشگاهها نهفته است.
کاظمی با تاکید بر اینکه دانشجویان تنها قشر فعال و پویای جامعه در نقد و تحلیل بسیاری از مسایل کشور هستند، بیان داشت: از این رو توجه به این ظرفیتها و میدان دادن به عرضه این ظرفیتها میتواند نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشد.
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