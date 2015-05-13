بازار مسکن بهارستان رونق می گیرد/ افزایشی در اجاره بها نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، امروز نقش املاک در زندگی روزمره هر شهروندی به عنوان یک دغدغه اصلی محسوب می شود که از این رو اتحادیه مشاوران املاک در این حوزه توانسته نقش اساسی را به منظور رونق بخش مسکن عهده دار شود.

نایب رییس مشاوران املاک شهرستان بهارستان در گفتگو با خبرنگار مهر امسال را سالی پر رونق برای افرادی دانست که دغدغه رونق بخشی مسکن را دارند و از آن سوی تاکید دارند که هیچ افزایشی را در اجاره بهای مستاجران اعمال نخواهد شد.

حبیب رضایی ضمن تاکید براهمیت رونق بخشی بازار مسکن در شهرستان بهارستان اظهار داشت: امسال سالی پررونق برای مسکن خواهد بود و همین امر می تواند بهترین فرصت برای کسانی باشد که قصد خرید منزل برای خود را دارند.

وی در پاسخ به اینکه وضعیت حجم معاملات در چه سطحی خواهد بود افزود: با رونق بخشی حوزه مسکن و عدم افزایش اجاره بها قطعا ما امسال شاهد حجم معاملات مسکن خواهیم بود که این نوید الهام بخشی بر همکاران ما در امور مشاورین املاک محسوب می شود.

نایب رییس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان همچنین خاطرنشان کرد: با چنین تحولاتی که در حوزه مسکن خواهیم داشت مسکن به یک محل سرمایه گذاری مطمئنی تبدیل خواهد شد و از طرفی سرمایه های سرگردان در دست مردم نیز به بانک ها برخواهد گشت.

رضایی بالاترین تعرفه مشاورین املاک را مربوط به شهرستان بهارستان دانست و اضافه کرد: با درنظر گرفتن زحمات و تلاش های مشاورین املاک به منظور بالا بردن تعرفه این صنف با عنایت و همراهی ریاست اداره صنعت و معدن شهرستان بالاترین تعرفه ها را در سطح استان در این شهرستان داریم و این امر می تواند انگیزه ارائه خدمات را در حوزه مشاورین نسبت به مراجعین خود دو چندان سازد.

این مسئول در مرکز اتحادیه املاک شهرستان بهارستان با تاکید بر راه اندازی مرکزی برای حل اختلاف مشاورین املاک نیز گفت: با پیگیری های صورت گرفته با تعامل و همکاری دستگاه قضایی شهرستان محل مشاجره کمیسیون حل اختلاف مسائل ملکی در این اتحادیه در قالب کمیسیون حل اختلاف صورت می گیرد که در همه موارد طرفین در این کمیسیون به توافق نهایی می رسند.

رضایی ایجاد کد رهگیری مشاورین املاک را مرهون همکاری متصدیان این صنف دانست و گفت: بنگاه های مسکن از سال۸۷ با مصوبه هیات دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک مکلف شدند همه معاملات و نقل وانتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن با عنوان سامانه رهگیری به ثبت برسانند که در این راستا بهارستان پیشتاز این مصوبه بود.

وی همچنین ادامه داد: خوشبختانه با همکاری سازنده مشاورین املاک این طرح در بهارستان عملیاتی شد که همین امر توانست مبادلات در بازار مسکن را شفاف شده تا به واسطه این طرح دولت و نهادهای مرجع به راحتی بتوانند هر لحظه، آمار بازار مسکن را به لحاظ سطح قیمت ها و حجم معاملات را رصد کنند.

رضایی با اعلام اینکه ما نیز دغدغه های اساسی مشاورین را در خصوص رعایت حریم صنفی مد نظر داشتیم گفت: اتحادیه برای این منظور طی نامه ای از اداره صنعت و معدن خواست به این نگرانی ها مشاورین املاک پاسخگو باشند که با عنایت ریاست اداره صنعت و معدن شهرستان بهارستان حریم صنفی را ۴۰ متر مصوب کردیم که در اجرای پایانی کار بخشنامه ای از سوی استان مبنی بر حذف ممنوعیت ۴۰ متر رعایت حریم صنفی برچیده شد که ما نیز از این بابت متاسف شدیم.

وی همچنین نصب دستگاه مکانیزه را بر اساس بخشنامه و الزامات اداره مالیات دانست وگفت: با وجود اینکه در ماههای پایانی سال ۹۳ بخشنامه ای به منظور اجرای قانون مکانیزه صنفی به این اتحادیه ابلاغ شده ولی ان اداره برخی جرایم این سیستم را از سال ۹۲ اعمال و به اتحادیه ارسال کرده که در این خصوص پیگیری های در دست اقدام است.