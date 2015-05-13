پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب این پروژه را به استناد ماده ۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم که وجود پیوست فرهنگی را برای طرح های مهم الزامی دانسته اعلام کرده است.

هدف از انجام این پروژه، تهیه پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باندپهن به منظور استفاده از فرصت­های فناوری جدید و به حداقل رساندن تهدیدها و آسیب های ناشی از این فناوری در عرصه فرهنگ کشور است.

فناوری باند پهن به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی جوامع در قرن بیست و یکم شناخته می شود. این فناوری، یک فناوری همه منظوره (GPT) بوده و در تمامی عرصه های قابل تصور حوزه اجتماع، اقتصاد و فرهنگ حضور می ­یابد. از این رو تهیه پیوست فرهنگی برای این فناوری در راستای توسعه و تعالی فرهنگ کشور، استفاده از فرصت ها و امکانات ناشی از این فناوری و کاهش تهدیدات و مخاطرات ناشی از آن برای فرهنگ کشور است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: مطالعات این پروژه از شهریور ۹۲ در پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی (گروه حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات) این پژوهشگاه آغاز و در ادامه با حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان کارفرمای پروژه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شد و از تاریخ اول اسفند ۹۲ تا ۳۰ آبان ۹۳ به انجام رسید.

در این راستا کارگاه آموزشی یک روزه «تهیه و تدوین پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باند پهن» هفته جاری توسط مجریان پروژه در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش مهر، تدوین پیوست فرهنگی پروانه اپراتورهای موبایل باندپهن در حالی از سوی این پژوهشگاه اعلام شده است که چندی پیش نیز کمیسیون عالی تولید محتوا در مرکز ملی فضای مجازی نیز پیوست فرهنگی مرتبط با موبایل باندپهن را تصویب و برای تصویب نهایی به شورایعالی فضای مجازی ارائه داده است.

تدوین پیوست فرهنگی موبایل بیش از ۳ سال است که قرار است توسط نهادهای مسئول به اپراتورهای موبایل ارائه شود.