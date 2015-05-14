ایران و سوریه محور دیدار اوباما با سران شورای همکاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بن رودز» معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در این خصوص گفت که واشنگتن از حمایت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از توافق احتمالی هسته ای با ایران استقبال خواهد کرد.

رویترز نوشته است که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات و عمان و برخی دیگر از کشورهای عربی نگران هستند که توافق هسته ای با ایران باعث قدرت گرفتن ایران و بی ثباتی در منطقه شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ظرفیت رقابت تسلیحاتی در منطقه بعد از توافق احتمالی هسته ای، گفت: هیچ یک از کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس اعلام نکردند که یک برنامه هسته ای را دنبال خواهند کرد که باعث افزایش نگرانی ها شود.

رودز افزود موضوع تحولات سوریه نیز در این دیدار مورد بررسی قرار گرفته است. وی همچنین از ارزیابی ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه توسط دولت آمریکا خبر داد.

رییس جمهوری آمریکا در حال دیدار با رهبران شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید، استراحتگاه روسای جمهور این کشور است. گفتنی است پادشاه عربستان، عمان و بحرین در این نشست حضور ندارند.