به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی، وزیر علوم در سفر خود به اصفهان صبح امروز به بازدید از شرکت های مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان پرداخت.

وزیر علوم در این بازدید با آخرین دستاوردهای شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان آشنا شد.

فرهادی همچنین با حضور در شهرک با دستاورد های شرکت های دانش بنیان بهین آب زنده رود، امواج نگار سپاهان، بهیار صنعت سپاهان، روشن رای سپاهان و تالی ژن پارس در حوزه پزشکی آشنا شد.

شرکت های دانش بنیان فراتک، کار و پالایه و پارسیان پویا پلیمر در حوزه محیط زیست و نیز شرکت های راه سبز چهل ستون و ردیاب شیمی، دیده پرداز صبا و آوای اطلاعات آریا در حوزه اتوماسیون و نیز کنترل توان، شعله آریا و هیدروژن آسیا از دیگر شرکت هایی بود که صبح امروز وزیر علوم از آنها بازدید داشت.

گفتنی است وزیر علوم برای کلنگ زنی ساخت برج فناوری شهرک علمی تحقیاتی اصفهان به این شهر سفر کرده است.