ارسال طرح آمایش حوزه های مهندسی و پزشکی به شورای عالی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید میرزاده صبح امروز در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گفت: بودجه این دانشگاه به لحاظ درآمد و هزینه در سال ۹۴ معادل ۶۸۰۰ میلیارد تومان بوده که اگر اعتبارات دیگر در بخش هایی مانند حوزه عمرانی را که ساخت ۱۰ میلیون مترمربع فضای مسقف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی و ۳۵ میلیون مترمربع فضای روباز جمعاً معادل ۲۰میلیون متر مربع را در نظر بگیریم، به ابعاد بزرگ اقدامات انجام شده و یا در حال انجام این نهاد آموزشی بیش از پیش پی خواهیم برد.

۳۰۰ طرح فرهنگی ماندگار در ۸ حوزه فرهنگی

میرزاده با اشاره به ابلاغ سند علم و فناوری از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت موسس و هیأت امنا دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: اجرای طرح های فرهنگی ماندگار در سطح کشور در قالب ۳۰۰ طرح در ۸ حوزه فرهنگی و ایجاد فضای با نشاط علمی و فرهنگی، فراهم کردن بستر لازم برای استفاده از خرد جمعی، اندیشه ورزی و آزاد اندیشی با مشارکت نخبگان، اساتید و دانشجویان از جمله اقدامات انجام شده در این مدت است.

وی افزود: کیفی سازی آموزش و پژوهش و مهارت محوری بطور اعم و توسعه تحصیلات تکمیلی بطور اخص در پاسخ به تقاضای اجتماعی و حفظ رشد شتاب علمی کشور و رفع نیاز های جامعه از جمله دیگر برنامه های بسیار مهم دانشگاه در یک سال و نیم گذشته بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد همچنین از وجود ۶۱ مرکز رشد، ۴۵۱ شرکت و واحد فناور، ۳۶۹ مجله علمی منتشر شده، ۶۰۲۱۸ مقاله علمی چاپ شده بین المللی در پایگاه اسکوپوس و ۴۹۰۵۸ مقاله علمی چاپ شده داخلی در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

ایجاد ۱۵۰ مرکز رشد و ۸۰۰ شرکت دانش بنیان تا پایان سال ۹۶

وی با اشاره به اهمیت توجه به توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور در چارچوب تاکیدات رهبر معظم انقلاب به ویژه در سند توسعه علم و فن آوری، گفت: توسعه مراکز رشد تا ۱۵۰ مرکز و شرکت های دانش بنیان دانشگاه تا ۸۰۰ شرکت تا پایان سال ۱۳۹۶ برای تبدیل علم به ثروت و اشتغال فارغ التحصیلان مهمترین برنامه دانشگاه آزاد اسلامی در سالهای آینده خواهد بود.

توسعه تحصیلات تکمیلی و تقویت هرم هیأت علمی؛ لازم و ملزوم یکدیگر

رئیس دانشگاه آزاد در ادامه به توسعه تحصیلات تکمیلی و ضرورت تقویت هرم هیأت علمی در این دانشگاه به عنوان یکی از پیش شرط های این هدف اشاره کرد و افزود: جذب هیأت علمی با درجه دکتری از سال ۱۳۹۳ به صورت جدی آغاز شده که بر اساس برنامه ریزی تدوین شده، این جذب به صورت سالانه ۵ هزار نفر است که تا پایان سال ۱۳۹۶ به ۲۰ هزار نفر خواهد رسید، با انجام این برنامه، جمع هیأت علمی با درجه دکتری به ۳۷ هزار نفر و نسبت استاد به دانشجو از ۱ به ۴۸ کنونی، به ۱ به ۳۸ خواهد رسید، با توجه به سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و طبق نقشه جامع علمی، باید ۳درصد هرم دانشجویی کشور دانشجوی دکتری باشد اما تا کنون ۰/۸درصد این امر محقق شده است، طبق برنامه مصوب هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی، باید تا پایان سال ۹۴ تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه به ۵۳۰هزار نفر می رسد.

میرزاده با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ هزار نفر متقاضی ورود به دکتری تخصصی در کشور هستند، گفت: کل پذیرش در دانشگاه های آزاد و دولتی، ۲۴ هزار و ۱۸۸، یعنی در حدود ۸درصد است.

وی با تاکید بر ضرورت گسترش تحصیلات تکمیلی، گفت: بیش از یک میلیون نفر متقاضی ورود به دوره های کارشناسی ارشد در کشور هستند که تنها ۳۱درصد آنان وارد دانشگاه ها می شوند.

توسعه مناسب حوزه پزشکی و تکمیل زنجیره بیمارستانی

رئیس دانشگاه آزاد به توسعه مناسب حوزه پزشکی و تکمیل زنجیره بیمارستانی نیز اشاره کرد و گفت: همچنین کاهش وابستگی دانشگاه به شهریه از طریق توسعه ارتباط با صنعت و خدمات و اجرای طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری دانش بنیان و اجرای طرح تجمیع دانشگاه برای توسعه کیفی ، کاهش هزینه ها و افزایش اثربخشی آن، توسعه فعالیت های بین المللی دانشگاه و جذب دانشجوی خارجی، برنامه ریزی برای اعزام متخصصان ایرانی برای اشتغال در خارج از کشور دیگر برنامه های مهم این دانشگاه است.

میرزاده در ادامه با اشاره به برنامه های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه های دیگر نیز گفت: تأسیس باشگاه فرهنگی و ورزشی، توسعه مهارت محوری به ویژه در آموزشکده های فنی سما، دعوت از اساتید خارجی برای تدریس در رشته های چند نظمی، توسعه همکاری های علمی منطقه ای با دانشگاه های داخل کشور، اجرای طرح سامانه آزمایشگاه های همکار آزاد (ساها)، اجرای طرح شهرک های فناوری آزاد (شفا)، تجاری سازی تحقیقات از طریق سامانه AZAD EXPO از جمله اقدامات انجام شده و یا در حال پیگیری و انجام است.

وی دانشگاه آزاد اسلامی را دانشگاهی ماموریت گرا و کارآفرین دانشت و گفت: این نهاد علمی و تحقیقاتی با تمام توان و ظرفیت بالای خود در خدمت تحقق اهداف نظام و دولت تدبیر و امید است تا با قبول ماموریت و مسئولیت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور همچون گذشته اثر بخش باشد.

تهیه طرح آمایش حوزه های علوم ، مهندسی و پزشکی واحدهای دانشگاهی

رئیس دانشگاه آزاد گفت: به زودی طرح آمایش حوزه های علوم ، مهندسی و پزشکی واحدهای دانشگاهی بسته به استعداد و موقعیت اقلیمی بر پایه نیازسنجی و آمایش سرزمین که قبلاً هم در هیأت موسس دانشگاه مطرح شده با آخرین اصلاحات به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد تا بعد از این توسعه دانشگاه هر چه بیشتر در این راستا تحقق یابد.