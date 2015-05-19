فدراسیون فوتبال ایران به درخواست عراق پاسخ منفی داد

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش بود که فدراسیون فوتبال عراق به خاطر شرایط امنیتی از سوی فیفا از برگزاری مسابقات خانگی در این کشور ممنوع شد و باید کشور دیگری را به عنوان میزبان مسابقاتش در مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 معرفی می‌کرد.

طبق رایزنی‌های مسئولان فدراسیون فوتبال ایران و عراق، مقرر شده بود که بازی‌های تیم ملی عراق در ورزشگاه آزادی برگزار شود ولی فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته، دوشنبه، در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال عراق به برگزاری مسابقات این تیم در ورزشگاه آزادی پاسخ منفی داد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال عراق، در این خصوص گفت: روز دوشنبه فدراسیون فوتبال ایران از ما برای برگزاری مسابقات عراق در ورزشگاه آزادی عذرخواهی کرد چون آنها می‌خواهند مسابقات تیم ملی کشور خودشان را در این ورزشگاه برگزار کنند.

طبق اعلام فدراسیون عراق، احتمالا شهر اهواز میزبان مسابقات تیم ملی فوتبال این کشور خواهد بود.