به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه حضور مجتبی جباری در تیم الاهلی قطعی است و این بازیکن تا دو سال دیگر در الاهلی بازی خواهد کرد، سیدجلال حسینی دیگر بازیکن ایرانی این تیم از الاهلی جدا خواهد شد.

شيخ احمد بن حمد آل ثانی رئيس باشگاه الأهلی قطر با تایید این مطلب گفت: ما علاقه‌مند به ادامه همکاری با «الن دیوکو» هستیم ولی این بازیکن خودش می‌خواهد از الاهلی برود.

وی افزود: همچنین سیدجلال حسینی هم از الاهلی می‌رود ولی جباری در تیم ما باقی خواهد ماند.

پیش از این نایب رئیس باشگاه الاهلی گفته بود ماندن یا جدایی حسینی از الاهلی به نظر «زلاتکو کرانچار» سرمربی این تیم بستگی دارد.

شیخ احمد همچنین با تمجید از عملکرد مجتبی جباری تاکید کرد: به نظر من جباری و «رودریگو تباتا» بازیکن الریان بهترین بازیکنان فصل لیگ ستارگان قطر بودند و همچنین «لوکا بوناچیچ» با شرایطی که در تیم الشحانیه داشت، بهترین مربی لیگ است.