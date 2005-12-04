مددپور بر حكمت در مقابل معارف مدرنيته تأكيد داشت

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" دكتر موسي نجفي، عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم انساني، در گفتگو با ستاد خبري همايش "حكمت معنوي و فلسفه هنر " در تبيين انديشه ‌‏هاي مرحوم دكتر محمد مددپور با اشاره به جريان پرسش از غرب كه از زمان مرحوم فرديد آغاز و پس از گذر از آل احمد در شهيد آويني تقويت شد گفت : مرحوم مددپور در پرسش از غرب به بحراني كه وراي ظواهر پيشرفت و مدرنيته غربي بود توجه داشت. اين ضد سكولاري انقلاب با تفكر امام خميني(ره) بعد اثباتي يافت.

اين محقق نقد غرب و اثبات ديني در فلسفه هنر را دو محور تفكر مرحوم مددپور عنوان كرد و افزود : حكمت صرفاً فلسفه نيست. يعني حكمت ممكن است فلسفه نيز باشد و تنها در نظريه محض يوناني خلاصه نمي ‌‏شود. حكمت در واقع آموزه‌ ‏هاي عقلانيت و عرفان و اشراق را هم مي ‌‏تواند شامل شود . در واقع عناصري از همه اين موارد مي ‌‏توانند در حكمت معنوي ظهور يابند. مرحوم مددپور هم اين مفهوم را در مقابل تفكر سكولار مطرح كرده و ابعاد هنري و تعلقي آن را مورد توجه قرار مي ‌‏داد.تا جايي كه خود را ترانس مدرن مي ‌‏ناميد. او در مورد ايران نيز معتقد بود پس از نهضت مشروطه انديشه مدرن و پس از دوره پهلوي دولت مدرن ايران را از خود بيگانه كرده است. او معتقد بود پاي غرب با بحث ‏هاي پيرامون توسعه در ايران باز شده است.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه در آموزه هاي مددپور خط دقيقي نسبت به عكس العمل او به پيشرفتهاي غرب وجود نداشت گفت: گاهي موضع وي نقد تند گاهي ملايم و گاهي هم مدرنيته و ابزارهاي مدرن را مي‌‏پذيرفت. او عقيده داشت جوهر مدرنيته يعني تكنيك انسان را از خود بي خود مي كند. البته او در ادامه اين بحث را مطرح مي‌‏كرد كه ابزارهاي غرب ساخته چگونه مورد استفاده ما قرار گيرد؟

وي تأكيد كرد : دكتر مددپور از مفهوم مقاومت ديني براي تقابل با جوهر مدرنيته استفاده مي‌‏كرد . به اين نحو كه از جوهر دين مي‌‏ توان به منظور مقاومت در برابر جوهر مدرنيته استفاده كرد.

نجفي سپس از كتابي با عنوان "پرسش از ماهيت مدرنتيه در ايران" كه حاوي شش نظريه در اين باره است نام برد و افزود : نظراتي چون غربي شويم، نقاد غرب شويم و امثال آن در اين كتاب مطرح مي‌‏شوند. مرحوم مددپور نظريه غالب را ارائه مي كند به اين نحو كه او تصرف در اين جوهر(مدرنيته) را به سختي مي ‌‏پذيرد . زيرا او معتقد است (مدرنيته) ‌‏ما را سوبژه خود مي ‌‏كند. در واقع تفكر غربي در نظر او سوبژكتيويته و باعث تصرف ما توسط آن شده و در نهايت او صورتي را كه دارد به ما منتقل مي‌‏ كند.

دكتر نجفي گفت : مددپور در پايان معتقد بود مسلمانان بايد در دوره آخرالزمان در روند مدرنيته و تجدد اخلال ايجاد كرده و آن را به حاشيه برانند. البته اين امري بود كه در آخر عمر هم ازآن عدول كرد، زيرا او اواخر زندگي اش حتي زندگي مدرن و ابزارهاي آن را تجويز مي‌‏ كرد .

همايش يك روزه "حكمت معنوي و فلسفه هنر" به منظور تبيين انديشه‌هاي دكتر محمد مددپور، دوشنبه 21 آذرماه جاري در تالار انديشه حوزه هنري برگزار مي‌شود.