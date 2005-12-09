بازيكنان تيم را از دوره ابتدايي تمرين داده ام

اميرآقاجان سرمربي تيم بسكتبال جوانان ذوب آهن اصفهان با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر" اظهارداشت: ما دربازي مقابل صنام اگرچه با 16 اختلاف به پيروزي رسيديم، اما معتقدم كه دركوارتر پاياني اگر اشتباهات بازيكنان كمترمي شد، اختلاف بيشتر بدست مي آمد.

آقاجان درمورد رسيدن به قهرماني درمرحله نهايي مسابقات باشگاههاي جوانان كشورگفت: بدون شك همه تيمهاي شركت كننده كه به اين مرحله رسيده اند، براي قهرماني برنامه دارند. اما من مي دانم كه تيم خوب وقدرتمندي دارم ونسبت به حريفان اين گروه شناخت دارم. اما ازسطح توانايي هاي حريفان گروه ديگر دونيمه نهايي يعني پيكان تهران وپگاه همدان چندان شناختي ندارم، اما هرچه كه باشد با تكيه برشناخت كاملي كه نسبت به بازيكنان تيم خودم دارم، از اعتماد لازم برخوردارهستم، بخصوص كه بسيار هماهنگ ومنسجم مقابل حريفان ظاهرشدند.

آقاجان درپايان گفت: آنچه كه مسلم است تركيب كامل تيم جوانان ذوب آهن را از اول شهريورماه به من تحويل داده اند وكار با آنان را آغازكرده ام، اما به اين تيم اعتقاد دارم.