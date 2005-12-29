فيلم اول كاسه ساز به جشنواره فيلم فجر مي آيد

حبيب الله كاسه ساز، تهيه كننده اين فيلم سينمايي در گفت و گو با خبرنگار سينمايي " مهر " ضمن اعلام اين خبر گفت: اين فيلم مراحل توليد را سپري كرده است و در حال حاضر با تهيه يك نسخه 35 ميليمتري از فيلم در حال آماده سازي فني فيلم هستيم تا براي شركت در جشنواره فيلم فجر امسال آماده شود.



فيلم سينمايي " پروانه اي در مه " كه ارايه طرح و نگارش فيلمنامه به وسيله محمد جواد كاسه ساز ساخته شده است، داستان زندگي مهرانه شخصيت اصلي داستان است كه باورهاي يك زن را در عرصه دفاع مقدس نشان مي دهد. اين فيلم به فعاليت زناني اشاره مي كند كه به طور غير مستقيم در زمان جنگ حضور داشتند و پايبند مسايل خانوادگي، عشق و زندگي شرافتمندانه بودند. اين فيلم داستان زندگي زني را به تصوير مي كشد كه در روستايي زندگي مي كند.همه تصور مي كنند كه شوهر اين زن در جنگ شهيد شده است و اميدي به برگشت او ندارند. ولي مهرانه چشم به جاده اي دوخته است كه روزي همسرش از آن بر مي گردد.



عسل بديعي، كيهان ملكي، برزو ارجمند، فرانك نيك نژاد، امين عباسي زاده، زهره صفوي و عبدالرضا زهره كرماني بازيگران اصلي فيلم را تشكيل مي دهند و آرمان اصغري نژاد و هديه بماني نژاد بازيگران خردسال اين فيلم هستند.



فيلم سينمايي " پروانه اي در مه " از توليدات انجمن سينمايي دفاع مقدس به شمار مي رود كه به سفارش شبكه دوم سيما تهيه شده است.