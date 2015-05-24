به گزارش خبرگزاری مهر، اسلوبودان کواچ در پایان دومین مسابقه تدارکاتی تیمهای ایران و جمهوری چک، ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: تیم ایران در این مسابقه جدیتر بازی کرد. بازیکنان ایران لحظاتی را در زمین بسیار تماشایی بازی کردند.
وی اضافه کرد: معنوینژاد را هم که تازه به تیم پیوسته بود، در این بازی زیر نظر گرفتم تا تصمیم خود را در مورد ترکیب نهایی تیم بگیرم. از بازی او راضی هستم. البته اکثر بازیکنان ایران توانایی حضور در ترکیب اصلی تیم ایران را دارند و این موضوع کار انتخاب را سخت میکند.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره مسابقه با آمریکا در چارچوب لیگ جهانی والیبال نیز تاید کرد: سعی کردیم این تیم را به خوبی آنالیز کنیم. آمریکا تیم قدرتمندی است و میدانیم که سرویسهای پرشی خوبی دارد.
کواچ همچنین گفت: تیم ملی والیبال آمریکا هم با تیمهای کانادا، کوبا و مکزیک دیدارهای دوستانهای برگزار کرد. ما متوجه تفاوت سرویسهای پرشی آنان با تیم ایران شدیم. سعی میکنیم با نهایت تلاش از سرویسهای خوبی بهرهمند شویم و تفاوتها را کاهش دهیم.
تیم ملی والیبال ایران در دو مسابقه دوستانه و تدارکاتی با جمهوری چک به برتری سه بر صفر دست یافت. این تیم صبح امروز پراگ را به مقصد لس آنجلس آمریکا ترک کرد تا در هفته سوم لیگ جهانی دو مسابقه با تیم ملی آمریکا برگزار کند.
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