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۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۲

وادار کردن مسلمانان به خوردن گوشت خوک در هانوفر آلمان

وادار کردن مسلمانان به خوردن گوشت خوک در هانوفر آلمان

پلیس آلمان چندی پیش دو مهاجر را مجبور کرد که به زور گوشت خوک بخورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس آلمان چندی پیش دو مهاجر را مجبور کرد که به زور گوشت خوک بخورند. این رفتار ضد انسانی مورد سرزنش گروه های حقوق بشری قرار گفت و حقوق دانان این موضوع را مغایر حقوق بشر و آزادی های اساسی می دانند.

پلیس آلمان در ایستگاه پلیس این عمل را مرتکب شد و دو مهاجر مراکشی و افغان رابه انجام چنین عملی وادار نمود. مسلمانان آلمان، این عمل را تحقیر مسلمانان و ارزشهای آنها می دانند و این موضوع را بی حرمتی به ادیان تلقی می کنند.

بر اساس گزارش سازمان بین الملل اسلام هراسی و حمله به مسلمانان در این کشور رشد کرده و حملات عیله مسلمان افزایش یافته است.

آلمان حدود ۴ میلیون مسلمان داردکه حدود دو سوم آنها ترک هستند.

کد مطلب 2759159

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