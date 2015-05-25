داوود عربعلی در گفتگو با مهر با اشاره به توقف سهمیه بندی بنزین، گفت: با وجود تخصیص سهمیه بنزین به خودروهای عمومی و تاکسی ها برای خرداد ماه سال جاری اما طرح یکسان سازی قیمت بنزین از فردا شب اجرایی می شود.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعلام اینکه این طرح یکسان سازی قیمت بنزین از ساعت ۲۴ سه شنبه شب پنجم خرداد ماه در سراسر کشور اجرایی می شود، تصریح کرد: بر این اساس مطابق با مصوبه دولت این طرح با هدف یکسان سازی قیمت حامل های انرژی و حذف سهمیه بندی آغاز خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه تا شهریور ماه سال جاری ذخیره بنزین ۷۰۰ تومانی موجود در کارت‌های بنزین ابطال نخواهد شد، بیان کرد: بر این اساس خودروهای شخصی برای مصرف باقیمانده سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی موجود در کارت ها صرفا تا شهریور ماه سال جاری فرصت خواهند داشت.