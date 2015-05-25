افزایش قیمت گاز خانگی قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش قیمت بنزین معمولی از 700 به 1000 تومان و حذف نظام سهمیه بندی بنزین، افزایش قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی و تجاری هم قطعی شد.

بر این اساس، برنامه افزایش قیمت گاز طبیعی در سال‌جاری قطعی شده است و به احتمال زیاد به زودی دولت در قالب مصوبه ای به طور رسمی افزایش قیمت گاز طبیعی به دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت ملی گاز ایران را ابلاغ خواهد کرد.

تماس خبرنگار مهر با مسئولان شرکت ملی گاز ایران درباره جزئیات افزایش قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی و تجاری تاکنون نتیجه ای به همراه نداشته است.

در این میان، مدیرعامل شرکت ملی گاز فردا سه شنبه نشست مطبوعاتی خواهد داشت و احتمال اینکه این خبر به طور رسمی تایید و اعلام شود، نیز وجود دارد.

حمید رضا عراقی معاون وزیر نفت اردیبهشت ماه سال جاری در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قبوض گاز مشترکان در سال ۹۴، گفته بود: این مالیات طبق قانون از مشترکان دریافت شده و به سازمان مالیاتی پرداخت می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین با بیان اینکه در تعرفه های جدید در تمامی پلکان های مصرف افزایش ۲۰ درصدی قیمت به طور یکسان اعمال شده است، اظهار کرده بود: این تغییرات جدید در تعرفه در آخرین قبوض گاز صادر شه اعمال شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه این تغییر تعرفه به منزله افزایش دوباره قیمت گاز در سال جاری نیست، تاکید کرده است: برای سال جاری نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۹ درصد افزایش یافته است.