۸ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۰۲

لیگ جهانی 2015 والیبال ؛

محل برگزاری دیدار تیم های والیبال ایران و آمریکا مشخص شد

محل برگزاری دیدار تیم های والیبال ایران و آمریکا مشخص شد

تیم ملی والیبال کشورمان در روز های یکشنبه دهم خرداد و دوشنبه یازدهم خرداد به وقت تهران در دو دیدار نخست خود در لیگ جهانی 2015 مقابل تیم ملی امریکا در شهر لس آنجلس صف آرایی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تیم این دو مسابقه را در سالنی 10 هزار نفری با نام سالن یو اس سی گی لن سنتر برگزار می کنند. سالنی متعلق به دانشگاه یو اس سی در جنوب شهر لس آنجلس که موسس آن خانمی به نام گی لن بوده است. دمای هوای لس آنجلس در این روز ها 19 درجه سانتیگراد است.

سالنی که به غیر از والیبال ورزش هایی چون ژیمناستیک، بسکتبال، بدمینتون، تنیس و برنامه های سرگرمی در آن انجام می شود و با هتل رادیسون محل اقامت تیم های ایران و امریکا حدود صد متر فاصله دارد.

برنامه این دو مسابقه به شرح زیر است:
نخستین مسابقه آمریکا - ایران ؛ شنبه، نهم خردادماه - ساعت 19:10 به وقت محلی - صبح یکشنبه 10 خردادماه - ساعت 6:40 به وقت تهران

دومین مسابقه آمریکا - ایران؛  یکشنبه، دهم خردادماه - ساعت 16:10 به وقت محلی - دوشنبه 11 خردادماه - ساعت 3:40 بامداد به وقت تهران

