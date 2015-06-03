تاکتیک جدید بازاریابی نفت ایران/ انصراف از ساخت پالایشگاه درمالزی

عباس کاظمی در گفتگو با مهر در تشریح برنامه جدید افزایش امنیت فروش ایران به مشتریان در قالب برنامه‌ای ۲۵ ساله، گفت: ایران برنامه افزایش صادرات و فروش نفت خام را به عنوان یک برنامه اولویت دار و محوری در دستور کار قرار داده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه بدون شک پالایشگاه سازی در خارج کشور امنیت برای فروش نفت خام ایران را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: به عبارت دیگر، با ساخت پالایشگاه در خارج کشور ایران می تواند برای مدت چند دهه بر روی یک مشتری پایدار و دائمی حساب باز کند و این پالایشگاه ها امنیت برای عرضه و تقاضای نفت خام ایران را در بلند مدت تامین خواهند کرد.

معاون وزیر نفت تاکید کرد: ساخت پالایشگاه با مشارکت سرمایه گذاران بین‌المللی در خارج کشور دستکم برای یک مدت ۲۰ تا ۲۵ ساله امنیت فروش و صادرات نفت خام از ایران را تضمین خواهد کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون مذاکراتی با چند سرمایه گذار خارجی از جمله هیات‌های تجاری از هند، چین و برزیل انجام داده ایم و حتی به منظور ساخت یک پالایشگاه نفت خام ۳۰۰ هزار بشکه ای تفاهم نامه اولیه با یک شرکت برزیلی امضا شده است، اظهارداشت: براساس توافقی که با این شرکت برزیلی انجام شده، خوراک این پالایشگاه صرفا نفت خام است و قصد داریم با ساخت این پالایشگاه، امنیت بلندمدت برای تقاضای نفت خام صادراتی ایران را ایجاد کنیم.

وی افزود: مذاکرات متعددی هم با یک شرکت هندی برای ساخت یک پالایشگاه ۴۰۰ هزار بشکه ای نفت خام در این کشور انجام شده که در صورت توافق نهایی، این پالایشگاه هم قرار است با مشارکت ۵۰ درصدی ایران و این شرکت هندی احداث شود.

کاظمی با تاکید بر اینکه هم اکنون ساخت پالایشگاه نفتی در هند صرفا در مرحله مذاکره است، تصریح کرد: تاکنون هیچ‌گونه توافق‌نامه و یا تفاهم نامه مشترک همکاری با شرکت هندی امضا نشده و صرفا مذاکرات اولیه انجام شده است.

معاون وزیر نفت در خصوص ساخت پالایشگاه‌های مشارکتی ایران در سوریه و مالزی توضیح داد: هم اکنون ساخت تمامی این پالایشگاه ها در مالزی، اندونزی و احداث یک پالایشگاه در سوریه متوقف شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اعلام اینکه حتی مبالغی که توسط شرکا برای انجام مطالعات واریز شده بود، به حساب دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران باز گرداننده شده است، خاطرنشان کرد: فعلا برنامه ای برای مشارکت در ساخت این پالایشگاه‌های نفت از سوی ایران وجود ندارد.