ببخشيد نخلها !

به زادگاهم " قصر شيرين " كه پس از 25 سال به ديدنش مي روم ...





و حالا ميزبانم

يا ميهمان تو

نمي دانم

غريب نيستم

اما غريبي مي كنم اينجا

بيست و پنج سال ، زمان كمي نيست

من خنده هايم را

در هواي اين شهر پاشيده ام

و اشك هايم را

بر همين خاكها كه مي بيني !





اين خيابان كه اصلا شبيه خيابان كودكي من نيست

غريبي مي كند با من

ديوارها و پس كوچه ها نيز

تنها ، نگاه معصوم نخلهاست

كه به ياد مي آورند مرا

و آخرين خداحافظي را

ببخشيد نخلهاي پير ...







ببخشيد

كه بي بازي و ترانه

قد كشيديد

در كوران گلوله و آتش

در روزهاي تلخ بي تابي

و حالا

روزهاي شادي و شيطنت

روزهاي خاطره و شعر



سلام !

كودك هفت ساله تان

امروز برگشته است

با چهره اي شكسته و فرتوت

تا سي و دو سالگي اش را

با شما جشن بگيرد

نامش را

كه در قصر شيرين قصه هايتان

از ياد نبرده ايد؟







* قباد سوماري