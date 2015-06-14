محمدرضا توکل صدیق نایب رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و دبیر شورای برنامهریزی این اتحادیه و تشکلهای نشر برای نمایشگاه کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند تسویه حساب با پیمانکاران این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، گفت: ما طبق قراردادی که با پیمانکاران طرف قراردادمان داریم، بر اساس صورت وضعیت و اسناد و مدارکی که آنها به ما ارائه میکنند، کار تسویه حساب با آنها را انجام میدهیم.
وی افزود: بر این منوال، بعضی از پیمانکاران تا ۵۰ درصد، بعضی تا ۷۵ درصد و بعضی تا ۹۰ درصد مطالباتشان را دریافت کردهاند. آنها همچنین از اینکه ما به وعدههایمان در زمان مقرر عمل میکنیم، بسیار راضی هستند. ما با حدود ۵ پیمانکار بزرگ قرارداد داشتهایم که بیشترین رقمها هم مربوط به پیمانکاران حوزه احداث چادرها، پارتیشنها و غرفهبندیها بوده است.
دبیر شورای برنامهریزی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و تشکلهای نشر همچنین درباره روند تسویه حساب با تشکلهای نشر هم که مجری بخشهای مختف نمایشگاه بیست و هشتم بودند، اعلام کرد: تشکلهایی که گزارش عملکرد و صورت حساب خود را به ما ارائه کردند، تا ۷۵ درصد و آنهایی که هنوز این گزارش را ارائه نکردهاند، تا ۵۰ درصد مبلغ قراردادشان را دریافت کردهاند.
توکل صدیق گفت: مبلغ کامل و ۱۰۰ درصدی این قراردادها نیز زمانی پرداخت میشود که مدارکی را که به لحاظ پرداختهای قانونی که میبایست انجام دهند و تسویه حسابهای قانونی خود را داشته باشند، به ما ارائه کنند. ما آمادگی تسویه حساب با همه تشکلها و پیمانکاران را داریم و اعلام کردهایم که آنها میتوانند تا ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ مدارک خود را برای دریافت مطالباتشان به ما ارائه کنند. بدیهی است هر چه دیرتر این مدارک را به ما بدهند، دیرتر به پولشان میرسند و برعکس.
وی درباره زمان اعلام ریزِ هزینههای بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اضافه کرد: بعد از اینکه همه پرداختها انجام شود و این موضوع به پایان برسد، ما سعی میکنیم با وزارت ارشاد به یک نقطه تفاهم برسیم که در خصوص هزینههای صورت گرفته در نمایشگاه امسال، اطلاعات لازم در اختیار رسانهها و مردم قرار گیرد.
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