به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز درباره اینکه چرا استقبال جوانان از مساجد کم شده است، گفت: مشکلات مختلفی در این خصوص دخیل هستند از جمله اینکه بعضی اوقات محیط زندگی افراد از مسجد دور است و برخی مواقع هم نمازها بیش از حد طولانی می‌شود.

وی ابراز داشت: عده‌ای از مردم به دلیل اینکه امام جماعت را نمی‌شناسند و شناختی از ایشان ندارند، ترجیح می‌دهند نمازشان را فرادی بخوانند. البته اگر رفتار خاصی از امام جماعت برای مأمومین مورد شبهه واقع شد، بایستی افراد علت آن را از شخص امام جماعت جویا شوند لذا بنا بر شرایط ظاهری نمی‌توان گفت فلان امام جماعت عدالت دارد یا ندارد.

این مفسر و معلم قرآن با انتقاد از بعضی از منبرهایی که در مساجد برپا می‌شود، تصریح کرد: متأسفانه بعضی منبرها مایه ندارد و بیشتر به نقل خواب و شعر می‌گذرد. من از منبرهایی که در آن خواب نقل می‌کنند، ناراحتم. در حالی که باید از کلام الهی و از قرآن برای مردم در منبرها گفت و قرآن کریم در این باره می‌گوید: «لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ؛ می‌خواهی حرف بزنی از قرآن بگو. همچنین احکام نوجوانان آقای فلاح‌زاده و داستان راستان شهید مطهری را در منبرها بگنجانیم.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر اینکه برای تشویق جوانان به نماز خواندن، باید معارف نماز را بیان کنیم، گفت: الحمدلله جوانان ما با نماز مأنوس هستند، اما باید بیشتر روی معارف آن‌ها کار شود و اسرار نماز را برای آن‌ها بیان کرد. ما تا آنجایی که از دستمان بر می‌آمده است، در مجالس و منابر مختلف گفته‌ایم و در کتاب‌ها نوشته‌ایم. البته توفیق در تبلیغ دین، در این دنیا مشخص نمی‌شود و شهرت، دلیل بر توفیق نیست.

وی درباره شرایط موعظه و تشویق نوجوانان به نماز گفت: گاهی موعظه از طریق غیر مستقیم و از راه هنر و كنایه بهتر است. مثلاً یك معلم کنار دفتر مدرسه روزنامه پهن کند و نماز بخواند، دانش‌آموزان هم نمازخوان می‌شوند و لازم هم نیست بگوید نماز بخوانید!

حجت‌الاسلام قرائتی ادامه داد: با چشم خودم در یكی از پاساژهای مهم اندونزی دیدم که خانمی به ساعتش نگاه كرد، دید وقت نماز است! سجاده را میان پاساژ انداخت و مشغول نماز شد. هرچه به خودم رجوع كردم كه قرائتی! تو كه منادی نماز هستی، این مردانگی را داری كه وسط پاساژ نماز بخوانی؟ دیدم این زن از من حجت‌‌الاسلام بهتر است.